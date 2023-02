Sfrontati e impertinenti cercatori di Dio: a Santa Caterina incontro con Frate Roberto Fusco

Appuntamento speciale sabato 11 febbraio alle 20:30 presso l’Eremo di Santa Carterina del Sasso per la presentazione dell’ultimo libro scritto per San Paolo Edizioni da Frate Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania, dal titolo “Sfrontati e impertinenti cercatori di Dio”. L’incontro si terrà presso la chiesa dell’Eremo e vedrà Frate Roberto in dialogo con Francesco Battistini, giornalista del Corriere della Sera.

Il percorso che si propone nel libro è quello di lasciarci guidare dalle parole di Maestro Eckhart, Teresa D’Avila, Thomas Merton e Ildegarda di Bingen per provare a scoprire qualcosa di Dio che finora non immaginavamo nemmeno, riguardo a Lui e la sua persona.

“I mistici sono pericolosi da leggere. Ma è un rischio che si deve correre” diceva Charles Journet. Essi ci dicono le parole che spesso non siamo più in grado di ascoltare e che solo loro sanno dirci, con la loro esperienza di Dio forgiata nel fuoco dell’amore. Ma chi è Dio? Attraverso la saggezza dei mistici anche noi siamo in grado di dare una risposta a questa domanda. A volte però è proprio la “non conoscenza”, ciò che di Dio non possiamo o sappiamo dire a restituircene il senso.

L’ingresso è libero e l’evento è organizzato dalla Fraternità in collaborazione con la Società Patrimoniale della Provincia di Varese e con il patrocinio del Comune di Leggiuno.