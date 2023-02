Sgarbi: “Con Fontana faremo cinque nuove cappelle di luce al Sacro Monte”

L’intervista in diretta a Vittorio Sgarbi e a Raffaele Cattaneo ha svelato una vera notizia per Varese: “Stiamo lavorando a un progetto per realizzare cinque nuove cappelle di luce al Sacro Monte. Un progetto intelligente e ora si tratterà di fare scelte intelligenti per individuare gli artisti giusti”.

Vittorio Sgarbi ha accettato l’invito di Maurizio Lupi di unire le forze per una lista che portasse anche il suo nome. Noi moderati – Rinascimento Sgarbi vede il sottosegretario capolista a Milano, Brescia e Bergamo, mentre Raffaele Cattaneo guida la formazione in provincia di Varese.

“La cultura nel nostro Paese fa parte della vita in ogni sua dimensione, compresa l’agricoltura. Il Rinascimento che ho voluto come denominazione nella lista è il momento in cui l’intelligenza ha creato le cose più belle del mondo. Come L’Ultima cena di Leonardo che è più che un’industria ed è prodotta dall’intelligenza di un uomo. La cultura è tutto questo. Il Rinascimento non avrà declino perché sarà grande per sempre. Aver introdotto questo termine in una lista è aver portato una idea forte, un elemento alto che indica la rinascita da uno stato in prostrazione. La ragione deve guidare le nostre scelte. L’antidoto alla malattia è la cultura che è anche dialogo”.

Per Raffaele Cattaneo “la bellezza salverà il mondo perché ci corrisponde. Non è solo l’aspetto esteriore e riguarda anche la politica. Noi vogliamo ricordare una cultura politica, quella dei moderati, liberali, popolari che tengono insieme interessi contrapposti e cerca di ricercare il bello e il buono che è la parte importante della politica”.

Il nuovo progetto al Sacro Monte

Nella parte finale dell’intervista è stato svelato il nuovo progetto per arrivare alla realizzazione di cinque nuove cappelle di luce. “Il Presidente Fontana – ha confermato Sgarbi – sembrava convinto nel parlarmi dell’idea. Io ho subito pensato a cinque opere di luce, che rappresenta identità, Dio è luce. Per questo sto immaginando come realizzarlo che rappresenti qualcosa di alto che ci porta verso la luce. Con la rielezione di Fontana e me al ministero potremo lavorare per interpretare il tema spirituale come elemento di luce. Chiameremo alcuni artisti facendo una gara per arrivare a realizzare l’opera. Il Sacro Monte è il posto dove Dio sta nascosto e si rivela. Ora dobbiamo trovare il modo di renderlo rappresentativo. Il progetto si può realizzare perché diventi un richiamo alle persone per camminare anche nella notte”.

La presentazione con il Presidente Fontana

L’idea anticipata al nostro giornale è stata poi ribadita in una conferenza stampa a Varese con il Presidente Attilio Fontana presso il comitato elettorale di Noi Moderati, in cui si sono riuniti i rappresentanti della formazione centrista Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi. “Proponiamo che il percorso del Sacro Monte si completi con cinque nuove cappelle dedicate ai cinque misteri della luce, che recentemente sono stati aggiunti al Rosario”.

La proposta riprende un’idea che già anni fa era stata portata alla ribalta da mons. Pasquale Macchi e mons. Luigi Stucchi e che aveva avuto un primo approfondimento nel 2008, anche attraverso uno studio del Politecnico di Milano. “La bellezza che abbiamo ricevuto dal passato – ha spiegato Cattaneo – ha bisogno di essere riproposta ancora oggi, a maggior ragione in un tempo buio come quello in cui stiamo vivendo. Le nuove cappelle potranno collocarsi lungo il sentiero delle tre croci ed essere caratterizzate da opere di arte contemporanea di elevata qualità e pregio”. “Oggi -ha proseguito – con un varesino come Attilio Fontana, che sarà confermato presidente della regione e Vittorio Sgarbi sottosegretario alla cultura questa idea può trovare le condizioni per essere realizzata e contribuire al rilancio del nostro territorio, come già avvenuto per il lago di Varese”.

“Con il centrodestra al governo della Regione e del Paese – ha concluso Cattaneo – anche un’idea cosi forte può trovare le condizioni per vedere la luce. C’è bisogno che Varese ripreda la forza e le ambizioni artistiche e culturali che hanno caratterizzato il suo passato e che oggi è tempo di rilanciare, con un lavoro corale che rende possibile anche gli obiettivi più ambiziosi, così come avvenuto per il risanamento del lago di Varese”.