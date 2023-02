Si smantella la Centrale del Latte di Varese, arriva il definitivo addio alla storica realtà

Ha chiuso i battenti nel 2021, dopo quasi 90 anni di storia. E ora la Centrale del Latte Varese, dopo aver chiuso la sua produzione, viene proprio fisicamente smantellata. È quello che sta succedendo in questi giorni in via Uberti, ultima sede della storica centrale nata nel 1933 nel primo stabilimento in viale Valganna, nel 1953 passata proprio in zona Bosto.

In questi giorni un movimento di camion fa comprendere che si è arrivati a una nuova fase della dismissione: dopo la vendita di tutto il contenuto vendibile da parte della procedura fallimentare, si sta infatti svuotando l’edificio dell’invenduto, per procedere alla riconsegna dei locali al Comune di Varese. Una riconsegna che doveva avvenire entro il 31 gennaio ma il cui termine è stato appena prorogato di qualche settimana, per consentire la conclusione dello svuotamento prima della riconsegna delle chiavi.

L’immobile è nel piano delle alienazioni del Comune da alcuni anni: dall’amministrazione segnalano che verrà appena possibile riproposto il bando, anche grazie a una certa ripresa del mercato nella zona con l’attesa dell’apertura del vicino svincolo autostradale. L’area, secondo l’attuale PGT, è produttiva e, in una piccola parte, anche commerciale.