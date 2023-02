Ecco il significato del vestito “finto nudo” di Chiara Ferragni

A circa metà serata della prima puntata del Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha spiazzato tutti con il suo cambio d’abito: l’impressione che dava, infatti, era quella di non indossare proprio niente, se non un velo di paillettes trasparenti.

In realtà la blogger e imprenditrice indossava “The shameless dress” un vestito lungo da sera di Dior (come anche gli altri tre, del resto) che semplicemente riproduceva, in modo assolutamente credibile, il suo corpo nudo.

La spiegazione, brevemente data in diretta a Amadeus e Morandi, dicendo loro “State tranquilli, è solo un vestito: ma è un modo per dire che il corpo nudo di una donna non deve suscitare nè odio nè vergogna” è stata maggiormente articolata sul suo profilo Instagram, che conta quasi 30 milioni di followers.

«Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile – spiega infatti nel post dedicato al vestito – Questo è l’obiettivo dietro questo look. L’idea di un abito che simulasse il corpo nudo di Chiara ci è arrivata immediatamente prendendo ispirazione da una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior della primavera/estate 2018. Il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di Chiara Ferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna. Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe. Questo è il corpo di una donna, quello di Chiara Ferragni che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo a cui vengono imposti divieti e abusi, a tutte coloro a cui viene detto che il loro corpo genera vergogna, che è solo un oggetto del desiderio o che istiga al peccato. Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra».