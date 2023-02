Il sindaco di Cassano Magnago Ottaviani: “Chiudere al traffico Piazza San Giulio non è la soluzione giusta”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, riguardo alla questione piazza San Giulio

Chiudere al traffico Piazza San Giulio non è la soluzione giusta per Cassano Magnago. Significherebbe paralizzare il traffico e penalizzare le attività commerciali che – quotidianamente – contribuiscono a rendere grande la nostra Città. Tuttavia, la riqualificazione di quello spazio è necessaria e non più derogabile. Bisogna cominciare da una sistemazione pressoché totale dell’arredo urbano, riqualificando lo spazio e rendendolo al passo con i tempi. Il nostro obiettivo è che torni ad essere un luogo di incontro sicuro, moderno ed esteticamente piacevole. Questo lo si deve alla Città tutta ma ancor prima lo si deve ad ogni cassanese. Ed anche per quanto riguarda la regolamentazione del traffico è necessario fare un lavoro straordinario, ordinando la sosta dei veicoli ed evitando il parcheggio selvaggio che affligge quello spazio ad ogni ora del giorno, rendendolo poco sicuro e troppo confusionario.

Questo è un impegno che ci sentiamo di prendere davanti alla cittadinanza, certi del fatto che lo porteremo a termine come ogni promessa fatta finora. Andiamo avanti, nonostante le sterili polemiche, per continuare a dare a Cassano Magnago lo splendore che si merita.