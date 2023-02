Il sindaco di Cuveglio sulla nuova piazza risponde alla minoranza: “Stanno facendo campagna elettorale”

«In merito a quanto da voi pubblicato in data 11 febbraio 2023, relativo all’intervento del gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro, riguardante i lavori in corso in Piazza Mercato a Cuveglio, vi invio la seguente nota che vi chiedo di pubblicare al fine di far chiarezza in merito». Comincia così la riflessione pubblica del sindaco di Cuveglio Francesco Paglia in merito all’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova piazza Mercato e alla pioggia di proteste arrivate per il taglio di alcune delle piante presenti per consentire il rifacimento della pavimentazione (e delle opere sottostanti).

«Il gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro, in modo incoerente, si è dimenticato che inizialmente aveva suggerito l’abbattimento di tutti gli alberi e in sede di Commissione Lavori Pubblici da loro presieduta, ha più volte approvato e sottoscritto il progetto di Piazza Mercato, sia in fase preliminare sia in quella definitiva. Il gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro nel corso delle attività di sviluppo del progetto, non ha mai fatto nessuna proposta né migliorativa né operativa. Per quanto riguarda il momentaneo posizionamento del mercato, il gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro dimostra la sua incompetenza, ignorando che sull’area del Valcuvia Shops non sarebbe stato possibile posizionare il mercato, poiché questi posteggi sono proprietà privata, indispensabili all’attività del centro e per legge da considerarsi in uso esclusivo del complesso commerciale. (questo lo spazio è tecnicamente definito area a standard)».

«Purtroppo Il gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro non ha osservato che Piazza Mercato non è stata completamente cantierizzata, ma sono stati lasciati a disposizione degli utenti un numero di posteggi pari a quello che sarà fruibile in area Jemoli. Ci dispiace constatare che Il gruppo consiliare di minoranza Cuveglio al Centro dimostra ancora una volta, incapacità di comprendere, incompetenza, ristrettezza di idee e vedute, nessuna capacità nel perseguire obiettivi rivolti al futuro. Si limita, non sapendo che direzione prendere ad essere cinghia di trasmissione di ondate di sentimentalismo o peggio, strumento di una prematura, confusa e subdola campagna elettorale. È chiaro che ogni lavoro porta con sé qualche temporaneo disagio, chi no lo ha provato in casa propria? Creare polemiche e confusione attorno questa oggettiva ma temporanea condizione, è solo sintomo di volontà distruttiva dettata dall’incapacità di darsi un ruolo costruttivo, un quadro operativo e una struttura funzionante. Non accettiamo questo loro basso atteggiamento e respingiamo ciò che ambiguamente si insinua senza nessun razionale elemento di giudizio. Continueremo sulla strada, per altro indicata e condivisa con la popolazione nelle varie occasioni di incontro e validata da tecnici e professionisti di vare discipline geologi, ingegneri, architetti, imprenditori, di rinnovamento guardando alle sfide del futuro, certi di interpretare nel corretto modo le difficili condizioni, sociali e ambientali alle quali dobbiamo dare risposta». Per Il gruppo consiliare di maggioranza Prospettiva Popolare, il sindaco Francesco Paglia.