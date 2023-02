Slot, Palestre e Metal detector nel podcast del 6 febbraio

Le notizie del podcast di lunedì 6 febbraio

Gestiva in concessione la riscossione delle giocate di slot e “vlv“ del Varesotto, ma è accusato di essersi intascato oltre 700 mila euro di giocate che invece avrebbe dovuto versare all’Erario.

Per questo l’amministratore unico di una s.r.l. di Busto Arsizio è stato denunciato dalla Finanza e su ordine della Procura è stato disposto un sequestro di 707 mila euro

In particolare, le indagini hanno permesso di appurare che, a seguito delle operazioni di prelievo delle giocate – cosiddetto “scassettamento” – delle slot machine, ometteva il versamento alla concessionaria.

In ragione di questi mancati versamenti è intervenuta anche una sospensione dell’esecuzione dei giochi attraverso il blocco da remoto delle macchine e, per effetto della diffida della società concessionaria, i rapporti contrattuali intercorrenti tra le due società sono stati risolti per inadempimento del gestore.

Oltre ai sequestri il Gip di Busto Arsizio ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva, con il conseguente divieto per dodici mesi di contrarre con la pubblica amministrazione, nei confronti di un cinquantaquattrenne bustocco per essersi, in qualità di incaricato di pubblico servizio, appropriato del denaro pubblico di cui aveva il possesso per ragioni di servizio.

Porte chiuse al Life Wellness di via Sanvito a tutti quegli utenti che hanno stipulato un contratto con Olympus Avant. Gli effetti del mancato accordo tra due grandi realtà del fitness di Varese sono sempre più evidenti per le persone coinvolte, loro malgrado, nel muro contro muro che si è creato tra i "mancati" alleati.

Nel comunicato emesso da Life Wellness si dice chiaramente che sarà Olympus a dover garantire le prestazioni comprese dagli abbonamenti stipulati nei mesi scorsi. Una cosa impossibile perché Olympus non ha più una sede propria in città dopo aver lasciato l'area del Campus.

Life Wellness nel comunicato ha ufficializzato inoltre quello che già era evidente, ovvero la rottura delle trattative con Olympus per la formazione di un grande polo sportivo comune. Il risultato è che sono chiuse le porte al Life Wellness di via Sanvito a tutti quegli utenti che hanno stipulato un contratto con Olympus Avant, con i quali dovrebbe essere ormai fuse.

Gli effetti del mancato accordo tra due grandi realtà del fitness di Varese sono sempre più evidenti per le persone coinvolte, loro malgrado, nel muro contro muro che si è creato tra i “mancati” alleati: utenti che hanno sottoscritto poche settimane fa abbonamenti biennali.

Life Wellness ha infatti ufficializzato quello che già era evidente, ovvero la rottura delle trattative con Olympus per la formazione di un grande polo sportivo comune. Nella propria nota Life parla apertamente di “ingestibili ritardi registrati nell’ottenere da Olympus reciproco accesso e possibilità di verifica dei dati e informazioni

Grazie ai metal detector trovati stupefacenti e armi nei boschi della droga a Gorla Maggiore

Si è concluso sabato 4 febbraio il terzo sopralluogo nei boschi dello spaccio in valle Olona: l’operazione è stata possibile grazie alla presenza di SOS metal detector, l’associazione formata da volontari appassionati di ricerche che stanno svolgendo un importante lavoro di bonifica del territorio. Con un’azione coordinata dal comando dei carabinieri di Gorla Minore, in collaborazione con protezione civile, polizia locale, GEV e amministrazioni comunali, un gruppo di oltre trenta persone ha fatto un sopralluogo nei boschi solitamente frequentati da malviventi e spacciatori. Dopo Marnate e Gorla Minore, sabato è stato il turno di Gorla Maggiore, dove grazie ai metal detector sono stati rinvenuti, fra i tanti oggetti, anche una pistola a salve, dei bossoli e della droga, subito sequestrata dalle forze dell’ordine.

Pierfrancesco Majorino ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale a Varese, con un evento che coinvolgerà tutta la coalizione: «Vado a Varese, dove la sfida in una competizione come questa è davvero tostissima per noi»

Majorino ha annunciato la decisione dalla sua tappa a Malnate con il consigliere Samuele Astuti: «Non ho paura di confrontarmi con gli altri candidati presidenti, nè di sfidare il luogo da cui arriva gran parte della politica regionale degli ultimi anni – spiega – Perchè Varese è la terra di tantissimi tra quelli che hanno governato Regione Lombardia in tutti questi anni e ha sempre premiato la destra nel voto politico e Fontana ne parla come casa “sua”».

Troppe richieste di iscrizioni al liceo Manzoni di Varese. Non è una novità per la scuola superiore che ogni anno deve riorientare i ragazzi. Per il prossimo anno scolastico è soprattutto il LES, il liceo economico sociale a registrare un surplus: mentre il linguistico ha 11 domande soprannumerarie e le scienze umane 6, il LES ne conta ben 31. Che il percorso piacesse era evidente già lo scorso anno quando la Provincia e l’Ufficio scolastico decisero di attivare una seconda offerta al vicino liceo Cairoli. Quest’anno il liceo classico hai già ricevuto richieste per formare 2 sezioni di LES; che vanno ad aggiungersi alle 4 del tradizionale liceo classico.. In caso di necessità potrebbe attivare anche ne terza Prina di Les. Al momento, il dirigente del Manzoni Maieron ha informato tutti i genitori che occorrerà fare una selezione: nel caso non bastassero i criteri annunciati si procederà con l’estrazione. Per gli esclusi del Manzoni, però, c’è sempre un’alternativa a pochi metri.

