Stella Bolaffi ha raccontato le persecuzioni naziste agli alunni della media Carducci di Gavirate

Lo scorso venerdì, 27 gennaio, le classi terze della scuola secondaria di primo Grado Carducci hanno avuto l’opportunità di vivere un intenso momento di raccoglimento e confronto sull’Olocausto, grazie all’intervento della dottoressa Stella Bolaffi, testimone dei drammatici avvenimenti occorsi nel nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale.

Al termine della celebrazione con la deposizione della corona di fiori in Largo dei Deportati a Gavirate, una delegazione di ragazzi e ragazze della Carducci ha fatto ritorno a scuola e davanti alla visibilmente commossa signora Bolaffi ha letto alcuni brani tratti dagli scritti di vittime della Shoah e da pensieri dei Giusti tra le nazioni.

Le classi terze hanno quindi raggiunto l’aula per ascoltare il racconto delle vicende che hanno portato la giovanissima Stella a nascondersi per salvarsi e non subire le persecuzioni che ad altri sono costate la vita. Le vicende di Stella e la narrazione del contesto storico offerta dai volontari della sezione ANPI di Gavirate hanno colpito profondamente gli studenti e le studentesse, tanto da suscitare in loro numerose domande. Le classi hanno infine omaggiato questa donna appassionata e dolce con un applauso interminabile e la promessa di non dimenticare.