Stop ai motori inquinanti dal 2035, Tovaglieri: “Sinistra ha votato per euro-follia green”

La definisce euro-follia green Isabella Tovaglieri, l’approvazione da parte del parlamento europeo della direttiva Ue per lo stop alla vendita e alla produzione di auto con motore endotermico a partire dal 2035 in Europa: «Se la sinistra italiana perde le elezioni è anche perché in Europa continua a votare pervicacemente contro gli interessi del proprio Paese e contro il suo motore trainante, la Lombardia. Dopo l’ok alla direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, Pd, Cinque Stelle e Terzo Polo hanno detto sì anche al divieto di vendere auto a benzina e diesel nella UE a partire dal 2035. Il voto contrario di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ancora una volta compatti, non è bastato per fermare la nuova euro-follia green».

Secondo l’eurodeputata bustocca le sinistre hanno scelto deliberatamente «di fare un regalo alla Cina, il Paese più inquinatore del mondo, che detiene le tecnologie e i materiali per costruire le auto elettriche, ponendo le premesse per la distruzione dell’industria automobilistica italiana e di tutta la filiera automotive, che è concentrata proprio in Lombardia con oltre mille aziende nel settore della componentistica, 50 mila lavoratori e 20 miliardi di euro di fatturato. Siamo tutti a favore della decarbonizzazione, tuttavia crediamo che la difesa del clima e lo sviluppo sostenibile debbano essere portati avanti senza forzature pericolose per il tessuto economico e sociale della nostra regione e del nostro Paese».

Isabella Tovaglieri (Lega) è membro della Commissione Industria del Parlamento europeo.