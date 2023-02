Studenti della primaria di Casciago e ospiti del Millepiedi insieme per l’ambiente

Un’attività interessante nata dalla collaborazione tra la scuola primaria Sant’Agostino di Casciago e la onlus Il Millepiedi che ha sede a Morosolo.

Gli ospiti del Millepiedi insieme agli studenti della scuola hanno partecipato al progetto anti spreco “Stop the waste… Save the World”. Un momento molto empatico e importante per i ragazzi, grazie anche al contributo delle insegnanti e degli educatori della onlus, Carlo Fiori e Marco Palladini.