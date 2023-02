Sul grande schermo “Amanda”: al Nuovo di Varese una serata per parlare del “ritiro sociale” degli adolescenti

Appuntamento speciale al Cinema Teatro Nuovo di Varese per venerdì sera. Alle 21, sul grande schermo il film Amanda, il primo primo lungometraggio di Carolina Cavalli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra e che vede nel cast anche Margherita Maccapani Missoni. Entrambe saranno presenti in sala per raccontare la lavorazione di questo film che racconta il mondo degli adolescenti, ed in particolare del fenomeno dei giovani che si chiudono in se stessi.

Con loro infatti, anche Silvia Levati e Matteo Zanon, coordinatrice e psicologo del progetto Sakidō, che si occupa di cura, prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del Ritiro Sociale in Adolescenza in provincia di Varese.

L’iniziativa è finanziata dalla Fondazione Con i Bambini e promosso dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone, insieme a Cooperativa Totem che cura la parte di sensibilizzazione e a un partenariato di enti sociali, istituzionali e scolastici territoriali. Prima dell’ingresso in sala, gli spettatori potranno documentarsi sul tema del Ritiro Sociale in provincia, grazie a dei pannelli che riportano i risultati della ricerca-azione svolta nei mesi scorsi sul territorio di Tradate.

La trama del film Amanda di Carolina Cavalli

Il film racconta la storia di Amanda, una ragazza di 24 anni che non ha mai avuto neanche un amico, nonostante sia la cosa che desideri di più in assoluto. Quando viene a sapere che durante l’infanzia trascorreva diverso tempo con un’altra bambina, Rebecca, la ragazza decide di portare a termine una nuova missione: convincere la sua amica d’infanzia che sono ancora migliori amiche. Ora anche Rebecca è spesso isolata, chiusa nella sua stanza. Riusciranno, insieme, ad essere meno infelici?

La protagonista è interpretata da Benedetta Porcaroli, attrice in “18 regali”, “La scuola cattolica” e “Il colibrì”. Nel cast anche Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e Giovanna Mezzogiorno.

La serata, organizzata in collaborazione con Filmstudio 90 APS e Cooperativa Totem, rientra nella nuova edizione del progetto “Z-Power”, che quest’anno coinvolge due classi terze dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” dell’Istituto professionale Einaudi di Varese, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla visione dei film in sala, rendendoli protagonisti attivi nell’organizzazione di una rassegna cinematografica. Il progetto è sostenuto dal bando Giovani Smart promosso da Regione Lombardia.

Gli organizzatori propongono una promozione speciale per i giovani con meno di 25 anni: il biglietto di ingresso per la proiezione costerà solo 3,00€, anche per chi non è socio di Filmstudio 90: Il costo del biglietto intero sarà 7,00€, mentre la riduzione a 5,50€ sarà per i soci Filmstudio 90, i soci Arci e chi ha più di 65 anni. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a filmstudo90@filmstudio90.it