Taglio piante sull’Olona a Fagnano, allarme degli ambientalisti ma il consorzio tranquillizza: “Messa in sicurezza”

Sta suscitando allarme tra gli amanti della Valle Olona il taglio di piante che da qualche giorno è in atto lungo le sponde del fiume Olona all’altezza della zona umida di Fagnano Olona. Diverse le segnalazioni che ci sono giunte in redazione e grande è la preoccupazione di Franco Brumana, consigliere comunale di Legnano e fondatore della pagina Facebook Amici della Valle Olona. In un post ha condiviso le immagini dei tagli e ha lanciato il suo grido di dolore per questo intervento massivo di ripulitura definendolo «un grave scempio paesaggistico e ambientale».

Anche un altro cittadino ha sottolineato l’importanza della presenza di alberi in quella zona dove trovano riparo specie di volatili come il Martin Pescatore o l’Airone Cinerino.

Abbiamo chiesto spiegazioni al presidente del Consorzio Fiume Olona, Giovanni Maria Nidasio che ha precisato la natura dei lavori in corso in questi giorni da parte di alcuni boscaioli: «Si tratta di un intervento relativo alla sicurezza delle sponde che vanno preservate. Forse non molti sanno che c’è una legge in Italia che non permette di far crescere alberi ad alto fusto fino ad una certa distanza dalla riva».

L’intervento è stato coordinato con l’Ersaf che è l’ente di Regione Lombardia che si occupa delle foreste: «Non è in atto un abbattimento selvaggio di alberi ma un intervento ragionato che serve a garantire la sicurezza in un ambito fluviale come quello dell’Olona dove in poche ore si può passare da una portata risibile di acqua ad una portata di 90 metri cubi al secondo. Se le sponde cedono, gli alberi finiscono in acqua e si possono creare problemi alla sicurezza di tutti».