Tante idee per San Valentino al Canile di Varese, dove l’amore è reciproco

(foto di Chiara Bracale) – Nel mese dell’amore e degli innamorati i volontari del canile di Varese lanciano tante iniziative ed eventi per riempire il cuore dei cani ospitati nella struttura di Via Friuli 14.

Il desiderio più grande è sempre quello di trovare casa al maggior numero di ospiti ma nell’attesa i volontari sono impegnati più che mai a farli sentire amati e coccolati: «Educatori e volontari si adoperano per accudirli e contemporaneamente per realizzare il progetto del nuovo parco canile, ma ancora troppi sono i cani che vengono traditi dalle loro famiglie e lasciati in canile – dice Alessandra Calafà, presidente della sezione varesina della Lega nazionale per la difesa del cane – Qui sono accuditi con amore e dedizione ma è impossibile paragonare questa alla vita che potrebbero vivere in famiglia. L’essenza dell’amore reciproco che promuoviamo per questo San Valentino è scegliere di contribuire ai bisogni e necessità dei nostri cani, che ogni giorno ci donano gioia e amore incondizionato, nonostante per alcuni di loro spesso le ferite siano così profonde da rendere il lavoro di riabilitazione lungo e impegnativo».

Tante le iniziative del mese di febbraio dedicate ai cani abbandonati.

Chi ha già un cane, ad esempio, domenica 12 febbraio può prenotare uno shooting fotografico presso lo studio di Chiara Bracale Dog Photo Varese, autrice del bel ritratto che vedete in questo articolo. L’intero ricavato sarà devoluto dalla fotografa al canile di Varese. Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio whatsapp al 347 8898874.

I più golosi potranno acquistare la Sacher vegana Qua la zampa in vendita alla pasticceria Pirola di via Veratti a Varese.

Chi è in cerca di un regalo per San Valentino, inoltre, troverà tante belle idee allo stand della Lega per la difesa del cane che sarà allestito sabato 11 febbraio dalle 10 alle 12 in corso Matteotti a Varese.

Chi vuole innamorarsi di un “cuore peloso” può scegliere di adottare, anche a distanza, uno dei tenerissimi ospiti del canile di varese.. https://canilevarese.donareonline.it/adozioniadistanza

E per chi proprio non sa cosa scegliere, niente di meglio di una donazione generica, con cui i volontari del canile piotreanno sopperire alle tante necessità degli ospiti. https://canilevarese.donareonline.it/

L’associazione che gestisce im canile ricorda infine che subito dopo San Valentino, giovedì 16 febbraio, ripremdereanno i Giovedì cinofili in modalità Webinar. Il primo incontro è “Cane e gatto -La convivenza secondo il cane” con Dario Ferraio, educatore e istruttore cinofilo, e referente per la Lombardia di Siua, Istituto di formazione zooantropologica. Per iscrizioni e informazioni inviare mail a formazione@legadelcane-va.com