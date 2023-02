Il Tarlisu compie 40 anni e Busto Arsizio lo celebra con il ritorno della sfilata di Carnevale

Sarà un carnevale speciale quello di quest’anno a Busto Arsizio, per due motivi: il Tarlisu compie 40 anni e si ritorna a sfilare per le vie cittadine dopo tre anni. Dopo tre edizioni limitate dall’emergenza sanitaria, infatti, torna finalmente nella formula tradizionale il Carnevale Bustese, organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio, e di associazioni e scuole (Famiglia Sinaghina, ANFASS, Federcasalinghe, Accademia Bustese Pattinaggio, Cuffie Colorate, Club Boschessa, Associazione Piccole Mani, scuola dell’Infanzia Collodi, il Tigrotto).

In occasione del Carnevale 2023, ricorre anche un importante anniversario: il 40esimo di proclamazione del Tarlisu, il personaggio ideato da Giovanni Sacconago, come maschera cittadina che dal 2020 è anche riconosciuto a livello nazionale. In questi giorni le maschere, interpretate da Antonio Tosi e Piera Moroni, stanno incontrando i bambini di ben 23 scuole cittadine e stanno promuovendo il concorso “Disegna il tuo Tarlisu”. Le foto dei disegni saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio, il bambino o la bambina che avrà ottenuto più like riceverà in regalo un pupazzo del Tarlisu.

La consegna delle chiavi al Tarlisu

Domenica 19 febbraio alle ore 12.00 in piazza Vittorio Emanuele II, il sindaco Emanuele Antonelli consegnerà le chiavi alle maschere della Città, il Tarlisu e la Bumbasina. Come da tradizione, il Tarlisu pronuncerà il suo discorso in cui, tra il serio e il faceto, non mancheranno accenni all’attualità: «Non voglio anticipare niente del discorso. Sono troppo impegnato a girare per le scuole cittadine insieme alla Bumbasina e alla Fudreta e vi assicuro che è stancante. Vogliono sapere tutti cosa c’è nella mia valigia dei sogni» – ha dichiarato la maschera bustocca.

L’attesissima sfilata del carnevale 2023 di Busto Arsizio

Sabato 25 febbraio con partenza da via Zappellini alle ore 14.30 è in programma la sfilata dei carri e dei gruppi folkloristici per le vie del centro (via Zappellini, piazza Manzoni, corso Europa, via Cavallotti, via Bramante, via Mazzini, piazza Trento e Trieste, piazza Garibaldi, via Fratelli d’Italia).

Simone Colombo della Famiglia Sinaghina sottolinea l’importanza dell’evento: “Oltre ai 40 anni della maschera ricordiamo i 10 anni dalla morte di Giovanni Sacconago che la creo e i 5 anni dalla morte della storica Bumbasina Giannina Clerici”.

Colombo spiega che parteciperanno anche 29 maschere provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte. La famiglia Sinaghina porterà due carri ma altri 5 si aggiungeranno, oltre ai gruppi a piedi.

La mostra al Museo del Tessile dedicata al Tarlisu

Inoltre, al Museo del tessile dal 19 febbraio al 19 marzo sarà esposta la mostra “Tarlisu. Identità di una città tessile”.

In occasione dei quarant’anni dalla proclamazione del Tarlisu quale maschera cittadina, il Museo del Tessile dedica un approfondimento ai tessuti tipici della città, da cui traggono origine anche le figure simbolo del carnevale bustocco.

Venerdì 24 febbraio alle ore 17.00 è in programma una visita guidata a cura della Conservatrice museale. Appuntamento 10 minuti prima alla reception del Museo. La mostra, esposta al primo piano, sarà visitabile durante i giorni e gli orari di apertura del Museo: da martedì a giovedì 14.30 – 18.00; venerdì 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.00; sabato 14.30 – 18.30;

domenica 15.00 – 18.30.

Laboratori di Carnevale a Busto Arsizio

II Carnevale è la festa dei più piccoli: il servizio di Didattica museale ha organizzato alcuni laboratori adatti ai bambini dai 4 ai 12 anni che si svolgeranno nella sala gemella del Museo del tessile.

Giovedì 23 febbraio, ore 15.00 – 16.30

À Carnevale ogni stoffa vale!

Peschiamo da un magico sacco il nostro ” ingrediente” tessile di partenza e giochiamo con la fantasia: che personaggio diventerà? Trasformiamo materiali tessili di recupero in fantastiche maschere di Carnevale!

Per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-a-carnevale-ogni-stoffa-vale-230223-525673803497

Venerdì 24 febbraio, ore 15.00 – 16.30

Maschera che vai… particolare che trovi!

II Tarlisu, il personaggio simbolo del Carnevale bustocco, compie 40 anni, ma non passa mai di moda! Scopriamo la sua storia e l’abbigliamento che lo rende inconfondibile e poi proviamo noi…

Con stoffe e carta colorata, costruiamo un originale accessorio da indossare per rendere unico il nostro travestimento di Carnevale!

Per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-maschera-che-vai-accessorio-che-trovi-240223-525717383847

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le attività sono dedicate ai bambini dai 4 ai 12 anni di età. Per i più piccini sarà allestito uno spazio in cui poter colorare e disegnare liberamente. È richiesta la prenotazione obbligatoria da effettuare tramite il link indicato per ogni appuntamento, fino ad esaurimento dei posti disponibili (30 partecipanti per appuntamento).

Si ricorda che i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività ( non è richiesta prenotazione per l’adulto accompagnatore). Se lo desiderano, i bambini possono partecipare ai laboratori in maschera ma si chiede gentilmente di evitare di portare coriandoli e stelle filanti… ci divertiremo con materiali diversi!

Per informazioni Didattica Museale e Territoriale – Tel. 0331 390 242- 349 – didattica@ comune.bustoarsizio.va.it

Carnevale in biblioteca

La Biblioteca comunale celebra il 40° anniversario del Tarlisu con l’allestimento, dal 20 al 28 febbraio in Sala Monaco, di uno scaffale storico sul Carnevale, con libri e documenti che ripercorrono la storia di questa tradizione popolare. Inoltre, giovedì 23 febbraio alle ore 17.00, in Sala Monaco, organizza una serie di letture con il Kamishibai per bambini dai 7 ai 11 anni. II Kamishibai è un’antica forma di teatro popolare giapponese, che si esegue con delle tavole illustrate e un narratore. Le letture saranno occasione per conoscere la storia e la cultura del Carnevale, in modo divertente e coinvolgente.

Le attività sono gratuite, ma è necessario prenotare tramite Eventbrite al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-letture-con-il-kamishibai-526496183257?aff=ebdssbdestsearch

Info: Biblioteca comunale 0331 390381