“Tarlo Fatale” di Santi Moschella alla Biblioteca Civica di Varese

Giovedi 16 febbraio, alle ore 18 in Sala Morselli, Biblioteca Civica di Varese, verrà presentato “Tarlo Fatale”, quinto libro pubblicato da Santi Moschella, stavolta con TraccePerLaMeta Edizioni. La vicenda narra del Debaclista, imprenditore fallito, che, di insuccesso in insuccesso finisce nelle grinfie del gioco d’azzardo. Come per tanti una vincita effimera, quasi sfortuna dei principianti, lo induce ad abbandonare la razionalità per inseguire le chimere di formule e combinazioni.

Il volume rappresenta una sorta di itinerario terapeutico, illuminato dalla cantica dell’Inferno a partire da quella stagione di mezzo età in cui non c’è più spazio per “scuole sicure” e poi proseguire con episodi bene interpretati dalle tre fiere dantesche (lonza lupa e leone sono i titoli dei tre capitoli centrali). Alla fine con l’azzardo non si gioca, qualche vincita effimera impedisce di vedere l’amara realtà in cui si perdono con le scarse risorse, anche l’identità e gli affetti più cari. L’opera per tematica molto diversa dalle altre quattro, ne raccoglie alcuni spunti per la struttura, come la presenza di composizioni poetiche, tra cui sonetti che introducono i vari capitoli, articoli di stampa che chiariscono la vicenda, flashback, dialoghi allo specchio, sogni ed incubi: opera ibrida cucita e rappresentata dai parallelismi che, nella complessità espositiva, possono rappresentare un riferimento per il lettore.