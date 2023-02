A tavola in compagnia o d’asporto: arriva la “Polentata della Solidarietà” della Croce Rossa

Sabato 18 febbraio il tradizionale appuntamento organizzato per sostenere le attività del Comitato CRI di Varese, Gazzada e Tradate, in collaborazione con gli Alpini. Prenotazioni entro giovedì 16: ecco come fare

È ormai imminente il tradizionale appuntamento con la “Polentata della Solidarietà” organizzata dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana: sabato 18 febbraio, grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini, torna la giornata dedicata a un piatto tipico delle nostre zone, preparato e consumato con fini benefici.

Questa edizione prevede due modalità: è infatti possibile partecipare sia in presenza sia ritirando le porzioni con l’asporto. Per quanto riguarda la cena in presenza, questa si svolgerà alla mensa della sede del Comitato CRI in via Dunant 2 a Varese: si può prenotare il posto a sedere per consumare un menu (costo: 25 euro) che prevede un buffet di antipasto, polenta e cinghiale (oppure polenta e gorgonzola), buffet di dolci e bevande. Si comincia alle ore 20, la prenotazione è obbligatoria e nel corso della serata ci sarà spazio anche per giocare a tombola.

Chi invece preferisce l’asporto deve prenotare le proprie porzioni (il costo è di 15 euro ciascuna) e ritirarle tra le 18,30 e le 19,30 sempre alla sede di via Dunant: ogni porzione prevede polenta e cinghiale (o gorgonzola) e un dolce. Le prenotazioni si raccolgono per entrambe le modalità entro giovedì 16 febbraio: si possono effettuare o via e-mail scrivendo a eventi@crivarese.it oppure via telefono chiamando il numero 366 6454396.

Come nelle edizioni precedenti, la “Polentata della Solidarietà” rappresenta un momento importante per raccogliere fondi che poi vengono destinati a sostegno delle attività socio-assistenziali del Comitato CRI. Chi lo desidera può anche sottoscrivere la tessera di socio sostenitore oppure, per chi lo è già, rinnovare la quota per il 2023.