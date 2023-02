Terremoto in Turchia: pronto a partire il team italiano dei vigili del fuoco

Pronto a partire, in caso di accoglimento della richiesta da parte delle autorità turche e sotto il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile, un team composto da 40 vigili del fuoco del team Usar (urban search and rescue) per operazioni di soccorso fra le macerie, con tecnici esperti nella valutazione e analisi del danni.

Reso disponibile dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, anche un team con 12 esperti TAST (Technical Assistance and Support Team) del Corpo nazionale, in grado di fornire supporto nel coordinamento e nella gestione operativa di emergenze complesse in paesi esteri, da un punto di vista logistico e tecnico.

Il primo team Usar sta ultimando i preparativi per essere pronto a partire nel pomeriggio dall’aeroporto di Pisa.