Tigli abbattuti a Cuveglio per la nuova piazza, il disappunto di Italia Nostra

«La sezione di Varese di Italia Nostra constata con dispiacere che la proposta da noi fatta, in spirito di collaborazione, all’Amministrazione Comunale, e consistente nell’abbattimento di uno solo dei 5 tigli, salvaguardando la parte del progetto riguardante l’idraulica locale, non è stata per nulla presa in considerazione nel progetto esecutivo».

Breve, ma piccata, la nota dell’associazione ambientalista Italia Nostra di Varese a firma Carlo Mazza che interviene dopo l’abbattimento di alcune delle piante present nella piazza mercato di Cuveglio al centro di un progetto di riqualificazione. I lavori dureranno alcuni mesi e il sindaco Francesco paglia aveva annunciato in una conferenza stampa in autunno la necessità di dover rinunciare ad alcune delle piante che insistono sulla superficie per via dei lavori che comprendono anche opere di regimentazione del fondo e di sistemazione idrica incompatibile con la presenza degli alberi.

Una scelta che non ha lascito indifferenti, con polemiche soprattutto da parte della minoranza consiliare.

«5 tigli sono stati abbattuti e la ri-piantumazione non li sostituirà se non dopo molti anni», conclude la nota di Italia Nostra.