Torna “la biblioteca in gioco” a Castiglione Olona. Divertimento, socialità e un po’ di sana competizione

Dopo il successo da tutto esaurito della prima edizione, sabato 4 marzo alle ore 20.30 in Biblioteca Civica (Via Marconi, 1) ritorna, per il secondo anno consecutivo, “La biblioteca in gioco”, la serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona (VA) in compagnia di In Ludo Veritas, associazione varesina di promozione sociale nata da un gruppo di amici con la passione della cultura ludica.

Per partecipare non è richiesta una particolare esperienza (anche se si suggerisce un’età minima di 14 anni) e all’inizio della serata l’Associazione farà una breve introduzione ai partecipanti sul mondo dei giochi da tavolo dando alcuni preziosi consigli e suggerimenti per garantire a tutti la giusta dose di divertimento e competitività tra “tabelloni, dadi e segnalini”.

La partecipazione è ad ingresso libero su prenotazione e fino ad esaurimento posti contattando il numero 0331.858301 (Ufficio Cultura) dal martedì al sabato nell’orario 9.00/12.00 e 15.00/18.00