Torna lo sbaracco a Busto Arsizio, versione San Valentino

Torna per le strade di Busto Arsizio lo sbaracco, in versione San Valentino. Lo “Sbaracco di San Valentino” si svolgerà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio per supportare le attività commerciali del centro cittadino e dei quartieri e per offrire ai cittadini un’opportunità di acquisto a prezzi vantaggiosi.

Oltre all’esposizione all’esterno dei negozi di prodotti scontati, nel corso delle due giornate è prevista, a cura del Comitato Commercianti Centro Cittadino, la distribuzione di palloncini a forma di cuore in vista della festa di San Valentino.