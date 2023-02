I tre porcellini e altre storie in scena all’Auditorium di Maccagno per Bim Bum Bam

Lo spettacolo di e con Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro è in programma per domenica 12 febbraio alle ore 16.15. Ingresso libero e gratuito

Il nuovo appuntamento per la 9^ stagione della rassegna di Teatro per Ragazzi Bim Bum Bam è per domenica 12 febbraio alle ore 16.15: sul palco dell’Auditorim di Maccagno andrà in scena la speciale versione della favola classica I tre porcelli, a cura di Martin Stigol e Progetto Zattera Teatro.

Confermati tutti i protagonisti, i tre porcellini e il lupo con le tre casette nel bosco a insegnare ai bambini che i buoni risultati si raggiungono impegnandosi a fondo e senza fretta. Così la casa di mattoni resiste agli attacchi del lupo ma, a guardarci dentro in questa casa, che cosa ci potrà mai essere?

Sarà un maestro di scuola a svelare le sorprese della casa e le sue tante storie da raccontare .

La rassegna Bim Bum Bam è promossa dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, curata da Progetto Zattera Teatro e sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’ingresso è per tutti gratuito.

Per maggiori informazioni 338 7547484 oppure promozionezattera@libero.it.