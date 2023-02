Troppe richieste al Manzoni per il liceo economico sociale: l’alternativa è il Cairoli

Si apre il caso “LES” ( liceo economico sociale) a Varese. Il liceo Manzoni ha ricevuto 112 domande di iscrizione a fronte, però, della sua capacità massima di accogliere 81 studenti. Nasce così il problema del riorientamento. All’interno dello stesso Manzoni non ci sono più posti: esaurita l’offerta sia del linguistico, che ha ricevuto 11 domande in più della sua disponibilità, sia di scienze umane che ha superato di 6 richieste la sua offerta massima.

I genitori che hanno presentato la pre iscrizione sono stati avvisati che occorrerà trovare una soluzione. Il Manzoni stilerà una graduatoria in base agli indicatori approvati dal Consiglio di Istituto. Se dovessero permanere delle eccedenze, si dovrà procedere con l’estrazione a sorte.

Per gli aspiranti liceali del LES, però, c’è un’alternativa ed è la stessa offerta liceale al Cairoli. Dall’anno scorso, il liceo classico ha aperto all’economico sociale attivando una classe molto popolosa. Quest’anno, le iscrizioni raccolte permettono di attivare già due sezioni. Nel caso gli studenti del Manzoni accettassero di passare al vicino Cairoli potrebbero mantenere la stessa scelta di percorso superiore. In questo caso, per il Cairoli sarebbe una novità importante: attiverebbe 7 prime di cui 4 di classico e 3 di LES.

Le previsioni poggiano su dati che andranno tutti da confermare in base alla volontà di studenti e genitori.