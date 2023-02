Trovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia dopo il terremoto

È stato trovato morto Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia dal terremoto dello scorso 6 febbraio, che ha causato oltre 41 mila vittime tra Siria e Turchia.

A comunicarlo con un tweet è il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”.

Dopo tre giorni di ricerche nell’hotel che lo ospitava, vigili del fuoco e guardia di finanza hanno individuato attraverso le planimetrie la camera da letto, quindi nel pomeriggio di oggi è stato individuato il corpo, recuperato dalle squadre Usar turche.

Ad effettuare il riconoscimento è stato il personale di polizia, carabinieri e ambasciata italiana.

Residente a Martellago, in provincia di Vicenza, Zen era nato a Saronno nel 1963 ed aveva vissuto qualche anno a Cislago, per poi trasferirsi con la famiglia in Veneto. Di professione imprenditore, si trovava per lavoro a Kahramanmaras, città turca di oltre un milione di abitanti.

Sono intanto state avviate le procedure per il rientro della salma in Italia.