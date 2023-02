Cosa fare a Varese città

Fine settimana di eventi in città.

Venerdì 10 febbraio

VAN GOGH CAFE’ di Andrea Ortis

ore 21.00. Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

“Van Gogh Cafè” è una pièce teatrale dedicata alla vita del pittore olandese Vincent Van Gogh raccontata attraverso l’intensa corrispondenza con il fratello Theo. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Ortis, firma eclettica nel panorama del musical italiano, è una commedia musicale con orchestra dal vivo. In una fervida Francia, in un’effervescente Parigi, artisti, letterati, studiosi si incontrano, come rappresentanti del mondo culturale e borghese, all’interno di cafè che, ben presto si trasformano, in centri di divertimento e pensiero, i Cafè Chantant. Lo spettacolo si svolge proprio all’interno di un Café-chantant, nel quale, oltre a consumare bibite e generi alimentari, si poteva storicamente assistere a spettacoli di musica e di canto. È un’età d’oro e Parigi diventa il modello del divertimento su scala europea. Così i cafè iniziano ad esser frequentati da artisti di grande fama del calibro di Vincent Van Gogh, George Braques, Cezanne, Renoir, Manet, Gauguin, Modigliani, solo per citarne alcuni.

Biglietti: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 24,00

www.teatrodivarese.com

Sabato 11 febbraio

VAN GOGH CAFE’ di Andrea Ortis

MATINÉE PER LE SCUOLE ore 10.00

Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

Biglietti riservati alle scuole: Platea € 13,00 | 1° e 2° Galleria € 10,00

Info e prenotazioni: biglietteria@teatrodivarese.com

www.teatrodivarese.com

Domenica 12 febbraio

Chicche in Città

Bizzozero: una piccola chiesa, grandi capolavori

ore 15.00 e 16.30

Via Portorose – località Bizzozero

N. partecipanti a turno: 25

Durata percorso tematico: 1 ora e ½

Visite guidate per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo antico della città di Varese a cura dell’associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Info: info@immagina.varese.it | +39 0332 435904

SILVIA THE BUBBLE FAIRY. LE MILLE BOLLE MAGICHE

ore 16.00

Teatro di Varese, Piazza della Repubblica con Silvia Gaffurini

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

EVENTI DI PIÙ GIORNI

Da venerdì 10 a mercoledì 15 febbraio

Manifestazioni per il GIORNO DEL RICORDO 2023

Programma:

venerdì 10 febbraio ore 11.30

Giardino davanti al Cimitero Monumentale – Gallarate

LARGO MARTIRI DELLE FOIBE E DEGLI ESULI ISTRIANI DALMATI E FIUMANI intitolazione di un giardino ai Martiri delle Foibe da parte del Comune di Gallarate

sabato 11 febbraio ore 9.45

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria

Via Ravasi, 2 – Varese

COMUNICARE IL RICORDO a cura dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

– Saluto delle Autorità

– Comunicare il Ricordo in bianco e nero: filmato “Pola addio” – Istituto Luce 1947

– Comunicare il Ricordo con il canto corale – “Va Pensiero” di Giuseppe Verdi

– Comunicare il Ricordo con i colori – Proiezione del filmato “Incontriamo Ottavio Missoni” con il Direttore A. Comuzzi e la giornalista D. Salambat della testata online Vareseinluce

– “Dall’Istria delle Foibe all’Istria dell’Europa” – Intervento ufficiale della scrittrice Bellaspiga, figlia di Esuli, giornalista del quotidiano “Avvenire”

– “Il Canto degli Italiani” – Coro delle Mani Bianche dell’IC Don Rimoldi di Varese con la Dirigente L. Oprandi e la Docente I. Colombo

ore 17.00 Sala Aduti – Biblioteca Maga

Via De Magri, 1 – Gallarate

TESTIMONI DI UN ESODO a cura dell’ HUB ISTITUTI CULTURALI DEL COMUNE DI GALLARATE

– Saluto delle Autorità

– Gli autori A. Comuzzi e D. Salambat presentano il libro “Testimoni di un Esodo”

– Testimonianza di Pier-Maria Morresi – Presidente del Comitato Provinciale di Varese – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

mercoledì 15 febbraio ore 11.00

Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati

Via Pista Vecchia – Varese

COMUNICARE IL RICORDO a cura dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE. VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

– Saluto delle Autorità

– Comunicare il Ricordo con la Musica – Alunni dell’IC Vidoletti, indirizzo musicale, con la Dirigente S. Sommaruga e la Prof.ssa L. Di Bacco

– Testimonianza di Pier-Maria Morresi – Presidente del Comitato Provinciale di Varese – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

– “Il Giorno del Ricordo” – Prof. Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese

PREMIO CHIARA

Anticipazioni e novità dagli organizzatori

“Sono confermati i bandi di concorso Premio Chiara Editi, Premio Chiara Giovani “Eccomi”, Premio Chiara Inediti, Concorso di Videomaking.

Novità nel Premio Chiara Giovani, nasce il Premio “Un racconto per un viaggio”, per avere uno sguardo diverso, “giovani che votano giovani”. Una Giuria di 25 giovani scrittori, premiati nelle scorse edizioni, riceverà il volume dei racconti finalisti e voterà il proprio vincitore, che si aggiudicherà un pacchetto viaggio, offerto da Agenzia Viaggi Giuliani Laudi.

Cambiamenti nelle Giurie tecniche: nel Premio Chiara Editi entra Mario Visco, caposervizio cultura La Prealpina, nel Premio Chiara Giovani entra Alessandro Guglielmi, giornalista Varesenews, nel Premio Chiara Inediti entrano Mario Iodice, docente Liceo Classico Cairoli Varese e Stefania Radman, giornalista Varesenews.

da martedì 7 a lunedì 13 febbraio

23a Giornata di Raccolta del Farmaco

La Fondazione Banco Farmaceutico onlus presenta la XXIII edizione dell’evento, il cui momento centrale sarà la giornata del 11 febbraio, mentre le farmacie che aderiscono all’iniziativa avranno la possibilità di estendere la Raccolta nella settimana.

Lo scopo della Fondazione è dare una risposta concreta ed immediata al bisogno di farmaci delle persone indigenti attraverso la collaborazione con gli enti assistenziali che accolgono quotidianamente i più poveri tra noi, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica.

Lo scorso febbraio, in occasione della XXII Giornata di Raccolta del Farmaco sono stati raccolti 479.470 farmaci, per un controvalore di € 3.819.463. Questo ci ha permesso di rispondere al bisogno di 1.806 enti caritativi e raggiungere attraverso la loro opera oltre 440.000 indigenti in tutta Italia.

Vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. L’elenco delle farmacie aderenti (riconoscibili perché esporranno la locandina dell’iniziativa) sarà pubblicato, insieme a tutte le altre informatici sull’iniziativa, sul sito: www.bancofarmaceutico.org

Da domenica 12 febbraio a sabato 18 marzo

FilosofArti | LIMITE/ILLIMITE

Filosofarti è il festival di filosofia della provincia di Varese. La sua sfida è quella di permettere a tutti, dal bambino all’adulto, dall’esperto al semplice curioso, di confrontarsi con la riflessione filosofica e di farlo attraverso modalità interattive e innovative senza snaturare la complessità della teoresi. La specificità del festival sta nel coniugare la riflessione filosofica con le arti: dal teatro al cinema, dalla musica alla danza, dalla scrittura alle arti figurative. Il festival propone ogni anno un tema differente, il quale si sviluppa coniugando le aspirazioni singolari alla bellezza e alla verità, alla proposta di una ricerca capace di invitare a riprendersi il proprio tempo, ovvero quello più dilatato della riflessione e della contemplazione. Il programma è pensato in modo da coinvolgere fasce di età e di interesse differenti, attraverso forme che alternano lezioni magistrali di grandi autori a esperienze laboratoriali o didattiche. A ciò si aggiungono concerti, incontri con gli autori, mostre d’arte, cineforum e rappresentazioni teatrali.

Info e prenotazioni: info@filosofarti.it – www.filosofarti.it

LA BIBLIOTECA SEGRETA

Tra le sorprese che troverete sotto l’albero questo Natale ce n’è una anche della vostra Biblioteca! Vi siete mai chiesti da dove vengono i libri che chiedete al prestito? Sapete cosa c’è sotto al roseto dei Giardini Estensi? E… cosa sono le etichette con i numeri che trovate sui libri della Biblioteca? A queste e ad altre domande risponde il progetto “Biblioteca segreta”! Da gennaio 2023, infatti, verranno organizzate delle visite guidate in Biblioteca con la possibilità di accedere al nostro deposito e scoprire l’incredibile patrimonio di 400.000 volumi in esso custoditi, tra i quali spiccano alcune opere davvero uniche del fondo storico dal 1500 in poi.

Il calendario delle visite guidate in Biblioteca è il seguente: febbraio 2023: sabato 18 e sabato 25 | marzo: 2023 sabato 18| aprile 2023: sabato 15. Orari: 14.00 | 15.30 | 17.00

E’ possibile accedere ai percorsi accompagnati, della durata di un’ora, prenotando il proprio posto. L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Conosci il tuo patrimonio” voluto dall’assessorato alla Cultura, che prevede sei tappe per conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale della città.

Info: turismo@comune.varese.it | WhatsApp +39 335 7617514

0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

Sabato 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo

LABORATORIO Parola di Yak!

dalle ore 10.00 alle 12.30

Spazio Yak, Piramide in P.zza De Salvo – Bustecche

Corso di lettura ad alta voce di e con Betty Colombo

Costo: 125€. La lettura ad alta voce è il piacere di creare immagini e di addentrarsi in esse tenuti per mano dalle parole. Il piacere della lettura è stimolato dalla lettura. Leggere può essere interessante, divertente, consolatorio, arricchente. Leggere a voce alta e per gli altri aggiunge il brivido della complicità, del contatto, del percorrere lo stesso sentiero. La lettura a voce alta utilizza una “grammatica” che può essere insegnata ed appresa. E’ anche indispensabile conquistare dimestichezza con i libri, soprattutto con quelli illustrati, in modo che il libro diventi un compagno di viaggio piacevole ed utile. A tale scopo si propone un corso, articolato in 4 incontri di due ore ciascuno per un gruppo da 12 fino a 25 partecipanti.

Per info e prenotazioni: organizzazione@karakorumteatro.it | www.karakorumteatro.it

Concorsi FOTO CLUB VARESE APS

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTA’ DI VARESE”

Tema libero colore

Tema libero bianconero

Tema obbligato: “Natura” (colore)

valevoli per la statistica UIF

Tema obbligato: Varese e il suo territorio non valevole per la statistica UIF

Scadenza 28 febbraio 2023

1° CONCORSO NAZIONALE AUDIOVISIVI – “CITTA’ DI VARESE”

Tema libero

Il termine ultimo per l’iscrizione e la ricezione delle opere è 31/03/2023

Info: www.fotoclubvarese.it

fino a martedì 21 marzo

Team Teen, siamo tornati

Varese dà il via al progetto Team Teen, siamo tornati, dedicato alla fascia adolescenziale e preadolescenziale. Il percorso si articola in una serie di progetti frutto del lavoro di partenariato con l’Istituto comprensivo Varese 4 Anna Frank e le cooperative del territorio, e in percorsi formativi specifici rivolti a genitori e insegnanti curati dalle stesse cooperative coinvolte. Il progetto è realizzato dai Servizi educativi del Comune di Varese, grazie al finanziamento regionale relativo al bando “E-state e + insieme 2022”, in collaborazione con le cooperative e vede il coinvolgimento di diverse figure professionali come psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed educatori con una specifica competenza nel campo.

Progetti rivolti a ragazzi e ragazze, incontri formativi per i genitori e docenti

Info: segreteria@cooperativabaobab.it

fino a sabato 2 dicembre

LA FORZA DEL COLORE

Visite guidate

Evento organizzato da Immagina Arte Cultura Eventi

Programma e info: www.immagina.varese.it