Ubriachi causano incidenti e scappano: rintracciati dalla Polizia Locale

Hanno causato incidenti e poi se la sono data a gambe, ignorando anche le altre persone coinvolte. Quando la Polizia Locale di Gallarate li ha rintracciati, ha scoperto che avevano troppo alcol nel sangue: sono stati denunciati.

I due episodi sono stati registrati nel corso del mese di gennaio. Il report della Polizia Locale del primo mese del 2023 registra più di mille divieti di sosta, novanta violazioni ai limiti di velocità, ventotto mancate revisioni e sei auto senza assicurazione. Per quanto riguarda le condotte pericolose gli agenti hanno accertato quindici mancate precedenze (di cui quattro ai danni di pedoni), mentre cinque risultano le persone sorprese alla guida con il cellulare. Più di ottanta mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie sono state due patenti e carte di circolazioni ritirate, cento sessantuno veicoli rimossi e sette sottoposti a sequestro amministrativo. Quattrocento ottantasei i punti decurtati per le seguenti principali violazioni (superamento limiti di velocità, omesso uso cinture, guida in stato di ebbrezza o con l’uso dei telefonini).

È stato il frutto dei numerosi posti di controllo eseguiti dal Reparto Operativo Interventi sul Territorio, dal centro alla periferia, con particolare attenzione alle arterie ove più elevato è il flusso di veicoli e maggiore la probabilità che si verifichino incidenti a causa del superamento dei limiti di velocità.

Le altre attività della Polizia Locale

Diverse poi le attività di controllo del territorio del Reparto Unità Specialistiche, istituito dal comandante Aurelio Giannini, che ha eseguito pattugliamenti, anche in orario serale, per contrastare problematiche come il disturbo alla quiete pubblica e presidiare aree sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana, quali ad esempio quella della Stazione Ferroviaria, in particolare negli orari di maggiore affluenza dei pendolari. La scorsa estate, proprio in Piazza Giovanni XXIII, sono stati individuati gli autori di un furto di gioielli commesso ai danni di una persona ipovedente; diversi gli interventi eseguiti nell’area della stazione nei confronti di soggetti colti in stato di ubriachezza.

“Sono proseguiti gli accertamenti per quanto riguarda i divieti introdotti con le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana. A partire dall’inizio del 2023 contestate dieci sanzioni per violazioni al divieto di stazionamento e fattispecie legate al bivacco, con contestuale emissione di due ordini di allontanamento. In due casi sono state avanzate alla Questura proposte di divieti di avvicinamento ai centri urbani (c.d. D.A.C.U.R.) nei confronti di soggetti resisi responsabili di condotte ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

Sul fronte dei controlli ambientali, aumentate le verifiche in alcune zone della città oggetto di frequente conferimento di rifiuti in maniera difforme; emesse tre sanzioni amministrative a carico di soggetti responsabili delle violazioni accertate dagli Agenti del R.U.S.”

“Le operazioni antidegrado hanno visto accendere i riflettori anche in via Torino, dove sono stati effettuati accertamenti per controllare possibili accessi abusivi in abitazioni dismesse. All’esito dei controlli due persone di origine extra comunitaria sono state deferite all’A.G. poiché la loro presenza sul territorio nazionale è risultata irregolare. (una priva di permesso di soggiorno, una colpita da ordine di espulsione) Un terzo soggetto è stato denunciato poiché in qualità di datore di lavoro ha ospitato presso la propria abitazione uno dei due soggetti irregolari, assunto in nero presso la propria azienda”.

Il 50% dei reati accertati dall’inizio del 2023 dal Comando di Via Ferraris ha riguardato la violazione del Testo Unico dell’Immigrazione, sintomo della costante attività di presidio del territorio grazie alla quale sono stati individuati soggetti non in regola con le norme che disciplinano la presenza in Italia. Per quanto riguarda i controlli commerciali sono state eseguite circa trenta ispezioni in attività produttive, all’esito delle quali un pubblico esercizio è stato sanzionato poiché non esponeva i cartelli recanti gli orari di apertura.

In aumento le denunce raccolte dall’unita di polizia giudiziaria per truffe perpetrate attraverso i sistemi informatici, grazie alle quali gli autori dei raggiri hanno intascato importanti somme di denaro. Le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito in due casi di risalire ai responsabili che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica.

Di rilievo anche l’attività posta in essere a tutela degli animali. Cinque gli accertamenti svolti nel mese di gennaio, di concerto con l’Azienda Territoriale della Salute (ATS) – Distretto Veterinario, per verificare la corretta custodia di cani, gatti e persino tartarughe: due testuggini sono state consegnate e messe in sicurezza, ponendo fine ad una irregolare detenzione.

Il commento dell’assessore

Dice l’assessore Francesca Caruso: «Tante e svariate le attività svolte dalla polizia locale presente sul territorio, ricordo anche che a partire dal mese di marzo diventerà operativa l’unità cinofila antidroga recentemente acquistata dall’Amministrazione Comunale; a breve, infatti, ultimato l’addestramento da parte di “Zorro” (il nome del labrador arruolato nei ranghi della Polizia Locale) e completata la formazione degli Agenti conduttori, si darà avvio ad un monitoraggio delle zone sensibili sotto il profilo della sicurezza, con l’obiettivo di frenare la diffusione delle sostanze stupefacenti in prossimità degli Istituti scolastici e nei principali luoghi di ritrovo dei più giovani».