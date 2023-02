Ultima spiaggia per l’Handicap Sport: o vittoria a Treviso o retrocessione

La Handicap Sport Varese ha una sola via d’uscita per evitare, dopo una sola stagione nella massima categoria, la ricaduta nella Serie B di basket in carrozzina. Vincere la partita di sabato 18 (ore 17) a Treviso e ripetersi la settimana successiva di nuovo sul campo della formazione veneta. Il ko incassato all’andata sul campo del PalaInsubria (55-69) ha messo definitivamente con le spalle al muro l’Amca Elevatori: il playout salvezza si gioca al meglio delle tre gare e non ammette sconti.

Varese, purtroppo, ha ottenuto solo sconfitte in tutta la stagione e quindi la trasferta nella Marca non sembra così abbordabile anche alla luce del match d’andata (le due squadre erano in gironi differenti e non si erano ancora incontrate in questa stagione). Vedremo se Roncari e compagni riusciranno a piazzare un colpo di coda che prolunghi la serie playout sino a gara 3: a quel punto tutti i riferimenti potrebbero “saltare” aprendo maggiormente il pronostico.

A dare un minimo di fiducia all’Amca c’è l’andamento di Gara1: per tre frazioni infatti la partita di Bizzozero era stata equilibrata e solo nel finale la PDM Treviso era riuscita a imporre la propria fisicità. Prolungare il periodo di competitività potrebbe aumentare le speranze di vittoria (e magari “minare” il morale trevigiano), anche se tutto lascia pensare che il team della Marca proverà in ogni modo a chiudere subito il discorso.

Sugli altri campi, spicca la vittoria a sorpresa di Roma in Gara1 di playout contro Porto Torres (un risultato che può ispirare Varese): ora la serie si sposta in Sardegna con i padroni di casa che dovranno ribaltare l’esito. Nei playoff invece i quarti si disputano con la formula di andata e ritorno (senza “bella”): le favorite Santo Stefano, Briantea, Giulianova e Sassari hanno già messo il primo “mattone” per il passaggio del turno. Visti i risultati di Gara1 è difficile che ci siano sorprese.