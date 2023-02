Un anno di conflitto tra Ucraina e Russia. Se ne parla al circolo Gagarin di Busto Arsizio

Il circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio organizza una serata per parlare della guerra in Ucraina ad un anno dallo scoppio. Il talk “Scenari ucraini La guerra – Un anno dopo: scenari e conseguenze sul presente” si terrà giovedì 16 febbraio, ore 21.00 con ingresso gratuito, riservato soci Arci.

A pochi giorni dall’anniversario dell’invasione, il circolo torna ad occuparsi di Ucraina cercando di allargare lo sguardo secondo prospettive storiche, ambientali, energetiche e geopolitiche, senza dimenticare il punto di vista dei civili.

Gli ospiti della serata:

Marcoandrea Spinelli, storico dell’ex Jugoslavia e dell’area balcanica. Esperto di minoranze sperdute e di Storie dimenticate, soprattutto in Europa Orientale. Appassionato di approcci e di narrazioni che eliminano pregiudizi e stereotipi.

Simone Taverna, laureato in Lettere e Storia. Professore di scuola media e superiore a Busto Arsizio. Appassionato di storia e della rivista Limes.

Alessandro Leonardi, giornalista pubblicista e autore di analisi sul Sistema industriale-tecnologico e la tarda Modernità. Si occupa di evoluzioni e crisi dei modelli di sviluppo, con al centro la crisi climatica e i piani di mitigazione/adattamento connessi alla geopolitica e alla macroeconomia. Scrive su varie testate giornalistiche e riviste nazionali.

Interverranno:

Mirko Campochiari, storico militare, fondatore del think tank e canale YouTube Parabellum, collabora con Limes e altri media.

Le Brigate Volontarie per l’emergenza, e in particolare Gian Marco Duina. Le Brigate sono un’associazione di mutuo aiuto e solidarietà popolare nata a Milano nel marzo 2020, nel cuore dell’emergenza Covid-19, al fine di sostenere la popolazione in difficoltà. Sin dallo scoppio del conflitto in Ucraina, le BVE si sono organizzate per tessere legami di solidarietà con la popolazione maggiormente colpita. Organizzano carovane solidali, raccolgono materiali e li portano in Ucraina, offrendo passaggi sicuri verso l’Italia ai profughi della guerra, coordinano convogli sulla linea del fronte per portare beni di prima necessità ai villaggi più esposti, operando in sinergia con istituzioni e ONG.