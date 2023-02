Un bilancio da 4 milioni di euro per Bodio Lomnago, il parco archeologico è più vicino

Un bilancio 2023 da 4 milioni di euro. Una cifra raddoppiata rispetto a quella dell’anno passato. I soldi ci sono, non solo per il Comune di Bodio Lomnago ma per tutte quelle amministrazioni che sanno sfruttare bandi e finanziamenti. Merito anche del PNRR che ha fatto arrivare nelle casse dei Comuni denaro da destinare all’innovazione, alla mobilità sostenibile, alla transizione ecologica all’istruzione e all’inclusione.

«La scorsa settimana abbiamo convocato una commissione bilancio per parlare con le minoranze dei progetti che vorremmo realizzare – spiega il sindaco Eleonora Paolelli -. Purtroppo l’incontro non è andato come speravamo: l’opposizione, che va detto, non ha fatto alcuna proposta in quella sede ritiene che si possa fare di più e meglio».

Bodio Lomnago Viva ha esposto su facebook l’opinione in merito all’incontro: “Il bilancio è trainato dagli investimenti per palestra (ancora ferma dopo l’incidente mortale) e il parco archeologico (finanziamento del PNRR che finalmente consente di avviare il progetto pensato nel 2008).

Tutto il resto è pura ordinaria amministrazione che accomoda esigenze nuove (quali quelle per i servizi sociali a nuovi residenti) o fondi sporadicamente distribuiti da Regione o Governo centrale.

Coinger ancora in fase di configurazione, qualche appalto in rinnovo. Dopo anni di pressione da parte nostra finalmente 1000 euro sono stati messi nella ripiantumazione di alberi in aree pubbliche.

Ci piacerebbe una visione e una capacità progettuale in grado di affrontare le esigenze di Bodio Lomnago (dalla scuola, alle sale per le associazioni, agli alloggi per giovani coppie, alla cultura…). Faremo proposte”.

Secca la replica del sindaco Paolelli: «Posso accettare qualunque critica ma non quella di non avere progettualità. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Gli investimenti economici sul territorio sono stati tanti. Abbiamo cambiato l’impianto di illuminazione del paese: messo led ovunque, installato orologi che spengono le luci in alcuni punti delle strade durante la notte; abbiamo partecipato ad una serie di bandi che se andranno a buon fine porteranno i fondi necessari per realizzare un marciapiede che scende al lido, un parco giochi inclusivo, la messa in sicurezza del torrente Donizzetti. Abbiamo investito nel sociale perché sono tante le famiglie del paese che vanno aiutate e sostenute: la spesa è stata di oltre 200 mila euro.

Per il 2023 abbiamo confermato il kit per i nuovi nati, le borse di studio, i contributi per l’acquisto dei libri per gli alunni delle medie. Investiremo oltre 120 mila euro per la digitalizzazione».

Il parco archeologico resta il progetto più ambizioso, visto che al momento i lavori alla palestra sono ancora fermi: «Il progetto è del 2008 – spiega il sindaco -ma senza i soldi del PNRR non saremmo riusciti a portarlo a compimento (qui i dettagli del progetto denominato NeoBodio). L’opposizione dice di essere riuscita ad ottenere la ripiantumazione di aree pubbliche: vero, ma a Bodio il verde certo non manca ed è bene che i cittadini sappiano che la manutenzione ha un costo. Investiamo ben 65 mila euro all’anno per la gestione degli spazi pubblici».

Infine la stoccata politica: «L’opposizione parla di sale per le associazioni e di alloggi per le giovani coppie: la biblioteca può ospitare senza problemi le associazioni, e per quanto riguarda le giovani coppie nessuna si è fatta avanti con richieste particolari; se le minoranze sanno qualcosa che noi non sappiamo ce lo dicano.

Chiudo con una precisazione: gli uffici hanno lavorato sodo per consentirci di avere questi finanziamenti. I dipendenti comunali hanno investito tempo ed energia per partecipare ai bandi e presentare la documentazione. Meriterebbero un minimo di riconoscimento. Queste critiche non colpiscono me, ma loro».