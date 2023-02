Un convegno per festeggiare insieme i 50 anni di Telefono Amico ODV di Busto Arsizio

Appuntamento venerdì 17 febbraio alle 20.45 in Sala Tramogge ai Molini Marzoli a Busto Arsizio con i convegno “Le fragilità degli adolescenti e le difficoltà degli adulti”. Ingresso libero

un convegno per festeggiare i 50 anni di Telefono Amico ODV di Busto Arsizio.

«Grazie al contributo di relatori esperti, ci confronteremo su un tema di estrema attualità, urgente e delicato: le fragilità degli adolescenti – spiegano gli organizzatori -. Il numero dei ragazzi e delle ragazze che sperimentano disagio in età adolescenziale è in forte aumento. Gli adulti sono coinvolti e interrogati di fronte a tale vulnerabilità, ma spesso possono sentirsi soli nel comprenderli davvero. Questa serata vuole essere uno spazio di confronto e riflessione in cui allenare una capacità di ascolto e comprensione capace di sintonizzarsi il più possibile con i bisogni dei giovani».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, agli Operatori scolastici, alle associazioni e a quanti riconoscono l’urgenza del tema.

Da 50 Telefono Amico di Busto Arsizio è presente e desidera continuare ad esserci al fianco di chi ha bisogno di ascolto.