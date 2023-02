Un corso per diventare educatore acquatico Acqua in Movimento® con Villaggio Amico

L’Energy Center Villaggio Amico e la Società Sportiva Dilettantistica Acqua in Movimento, presentano l’attivazione del Corso di formazione Educatore Acquatico Acqua in Movimento® 1°livello, riconosciuto dallo CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

Nella piscina Energy Center Villaggio Amico di Gerenzano il corso offre una preziosa e originale opportunità per diventare Educatore acquatico. Al completamento del percorso formativo e al superamento dell’esame finale, infatti, si otterrà la qualifica di Educatore acquatico Acqua in Movimento® 1° livello, riconosciuta come specialità nel settore nuoto su tutto il territorio nazionale.

Eleonora Pisoni, Responsabile del Settore Piscina del Centro Energy Center Villaggio Amico, spiega: «L’innovativa metodologia Acqua in Movimento® adottata dal nostro team di lavoro di Educatori Acquatici si basa sul rispetto dell’identità e della storia di ogni persona che viene accolta e accompagnata a qualsiasi età per fare un’esperienza personale attraverso il movimento, il gioco e la creatività. Immersi in una dimensione liquida, i professionisti attivano un rapporto empatico fondato sulla relazione, l’ascolto e la fiducia. Educare, educarsi, creare, migliorare, consolidare la relazione è l’obiettivo dell’approccio umano innescato tra esperto e singolo individuo a prescindere dall’età. Il corso di formazione è una nuova e originale opportunità didattica e professionale riconosciuta in tutta Italia».

Il Direttore Generale di Villaggio Amico, dottoressa Marina Indino, aggiunge: «Siamo fieri che il metodo adottato da anni nella nostra piscina sia stato riconosciuto e validato dallo CSEN e diventi modello per la formazione educativa in ambito acquatico. La nostra esperienza nella relazione tra il bambino, l’adulto, l’anziano, il disabile e l’ambiente acquatico sarà adesso punto di riferimento per i professionisti di tutta Italia. Questo nuovo metodo diventa una vera e propria specialità per tutti gli educatori nei diversi ambiti».

Il metodo e l’approccio acquatico Acqua in Movimento® si basano sul rispetto delle tappe psicofisiche e dei tempi di ogni bambino e sull’importanza della relazione acqua bambino in rapporto alle figure genitoriali. L’educatore acquatico, grazie alle conoscenze di fisiologia, pedagogia, tecnica dell’acquaticità e subacquaticità, si propone come un competente mediatore tra l’ambiente acquatico e la famiglia in acqua.

Il corso si struttura in 60 ore di formazione pratica e 60 ore di tirocinio assistito e guidato presso la piscina di Villaggio Amico, a queste si possono aggiungere 30 ore facoltative di tirocinio presso altre strutture (aggiuntive o sostitutive della metà delle ore di tirocinio assistito presso Villaggio Amico). La tesina finale e l’esame conclusivo completano il percorso (5 gli incontri in presenza, 9 gli incontri online).

Il team di docenti del corso è composto da: educatori acquatici, psicologi, docenti snoezelen, psicogeriatri e terapisti della neuro e psicomotricità.

Date del corso

Domenica 12 febbraio 2023 (in presenza) dalle 9:00 alle 18:00

Sabato 11 marzo 2023 (in presenza) dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 12 marzo 2023 (in presenza) dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 2 aprile 2023 (in presenza) dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 7 maggio (in presenza) dalle 9:00 alle 18:00

Venerdì 17 e 24 febbraio 2023 (online) dalle 20:30 alle 22:30

Venerdì 17 e 24 marzo 2023 (online) dalle 20:30 alle 22:30

Venerdì 14 e 21 aprile 2023 (online) dalle 20:30 alle 22:30

Sabato 6 maggio 2023 (online) dalle 9:00 alle 13:00

Venerdì 12 e 19 maggio 2023 (online) dalle 20:30 alle 22:30

Esame Finale: 27 e 28 maggio 2023 (orario e modalità da definire)

Per maggiori informazioni

Energy Center Villaggio Amico tel. 02 96481319 – mail a formazioneenergy@villaggioamico.it