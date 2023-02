Un fenicottero rosa a spasso per Vergiate

Chi lunedì in tarda mattinata si trovava per le vie del centro di Vergiate potrebbe aver fatto un incontro singolare. In paese si aggirava infatti un fenicottero rosa.

L’animale dal piumaggio inconfondibile vagava nei pressi di Via dei Pioppi, per poi trovare rifugio nel giardino di un’abitazione. I paesi del Varesotto, però, non sono certo l’habitat ideale per i fenicotteri e i volontari della Lipu stanno monitorando la situazione. I volontari della delegazione di Gallarate hanno provato a contattare allevamenti e zoo del territorio dove vivono dei fenicotteri, ma per il momento non si sa ancora da dove possa essere arrivato.

Foto sono di Sacha Zantomio