Un simulatore per la chirurgia toracica dalla Fondazione “Bianca Ballabio” all’Università dell’Insubria

La Fondazione “Bianca Ballabio” di Legnano ha donato all’Università degli Studi dell’Insubria un simulatore per la chirurgia toracica e generale, nell’ambito di un progetto che si intitola simbolicamente “Le mani di Bianca” ed è nato per ricordare una ragazza di 20 anni che aveva una grande passione per la medicina ma è morta per un incidente il 2 agosto 2020.

L’atto è stato sottoscritto oggi dal Magnifico Rettore Angelo Tagliabue e da Nicola Corti, rappresentante legale di Fondazione Italia per il Dono Onlus, alla presenza dei genitori di Bianca Ballabio. La donazione è a favore delle attività di ricerca del professor Andrea Imperatori, direttore del Centro di ricerca in Chirurgia toracica e responsabile del progetto per l’istituzione di un Centro di formazione per la chirurgia mini-invasiva toracica e generale, nell’ambito del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo, in collaborazione con la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale diretta dal professor Giulio Carcano.