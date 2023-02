Un “temporary store” a Varese per aiutare i terremotati di Turchia e Siria

La parole di Papa Francesco pronunciate il 7 febbraio scorso, non sono rimaste inascoltate: «Sono vicino con tutto il cuore alle persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Continuo a pregare per quanti hanno perso la vita, per i feriti, i familiari, i soccorritori. L’aiuto concreto di tutti noi li possa sostenere in questa immane tragedia», ha detto subito dopo il sisma.

Per rispondere a questa provocazione, AVSI ha così deciso di aprire uno spazio raccolta fondi dalla fondazione, con una sorta di “temporary store“: il negozio di Corso Matteotti 4 a Varese sarà infatti aperto da martedì 14 a domenica 19 tutti i giorni dalle 10 alle 19. Qui sarà possibile fare donazioni ma anche acquistare le ormai famose marmellate “Il Dono” messe a disposizione dal Banco Nonsolopane: i fondi saranno a sostegno di AVSI e dell’Associazione Pro Terra Sancta, che stanno operando nei luoghi colpiti dal terremoto.