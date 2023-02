Un weekend con “Storie di Pietre e di uomini” con i Magistri Cumacini a Viggiù

Sarà un doppio appuntamento quello del prossimo weekend con la rassegna “Storie di Pietre e di uomini”. Sabato 4 e domenica 5 febbraio la serie di appuntamenti proposti per il ventennale del Parco Valle del Lanza andrà alla scoperta dei Magistri Cumacini a Viggiù.

Si parte sabato 4 febbraio con la visita al Museo dedicato agli artisti viggiutesi del Novecento e alla gipsoteca del museo dedicata a Enrico Butti.

La storia di Viggiù è strettamente legata alla pietra, alla sua estrazione e al suo utilizzo nell’arte e nell’architettura. Con l’accompagnamento del personale del SOMS (società di mutuo soccorso), in due giorni di visite, scoprirà tutti gli aspetti più strettamente legati all’uso della pietra che hanno dato lustro alla storia artistica del piccolo centro della val Ceresio.

Informazioni tecniche

Ritrovo a Viggiù, ore 9:20, via Antonietta Castagna c/o area parcheggio – Rientro ore 12:00

Sul posto ampio parcheggio. Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.