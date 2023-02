Undici volontari per il nuovo gruppo di protezione civile di Sangiano

Undici volontari e tanto entusiasmo. Questa mattina a Sangiano è stato presentato ufficialmente, per la prima volta, il gruppo locale di protezione civile. Si tratta di una novità per il piccolo comune del Varesotto che negli anni passati ha gestito questa partita in collaborazione con la vicina Caravate o in convenzione con Laveno.

Un risultato di cui è molto soddisfatto il sindaco, Matteo Marchesi: «In autunno abbiamo costituito il gruppo e si è trattato di un passo molto importante per la nostra amministrazione perché ci permetterà di gestire le attività a livello interno e pianificare una serie di interventi programmati che vanno dalla prevenzione ai piani di emergenza».

I volontari, tra cui si contano anche due giovani, si occuperanno di aspetti diversi. «Avendo sul nostro territorio l’area del monte Picuz – prosegue Marchesi -, particolare attenzione dovrà essere dedicata da un lato alla prevenzione dall’altra al presidio del territorio. Il giusto trattamento dei boschi e la previsione di piani specifici permetteranno di prevenire le emergenze che possono essere legate agli incendi boschivi. Il lavoro sulla sentieristica e la cura del territorio invece rappresentano un primo passo per presidiare le aree naturali ed evitare che diventino teatro di attività illecite come quelle legate allo spaccio di sostanze stupefacenti».

«Le attività in programma – conclude il sindaco – prevedono anche percorsi di formazione, che prenderanno il via già nei prossimi mesi».