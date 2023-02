Un’occasione lavorativa speciale nell’ambito della stampa e della laminazione

L’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis S.p.A. organizza un corso di formazione gratuito con l’obiettivo di formare operatori specializzati di produzione per conto di un’importante multinazionale attiva nell’ambito della cartotecnica/plastica e imballaggi.

Il corso ha lo scopo di formare personale che abbia uno spiccato interesse per il settore grafica e cartotecnica e che voglia intraprendere un percorso di crescita professionale in questo ambito. Grazie a questo programma di formazione intenso, si avrà la possibilità di interagire con professionisti del settore, apprendere nuove competenze ed entrare a far parte di una realtà consolidata, che cerca persone appassionate, creative e curiose.

Il corso, organizzato in collaborazione con Forma.Temp inizierà a marzo e durerà 1 settimana (con orario a giornata dal lunedì al venerdì), per un totale di 40 ore. Il corso consentirà di ottenere una formazione base sui processi produttivi e materie prime in azienda e preparerà il personale sul funzionamento dei macchinari.

Come si articolerà il corso

1. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

2. SALUTE E SICUREZZA GENERALE

3. PROCESSI PRODUTTIVI

Processi produttivi e materie prime

Stampa e laminazione

Qualità del prodotto e dei processi; Taglio

Requisiti

Occorrono una minima esperienza in ambito produttivo, diploma, disponibilità a lavorare

su tre turni e un forte interesse ad iniziare un percorso lavorativo in questo settore.

Alla fine del corso, i candidati con i risultati migliori verranno inseriti con un iniziale contratto di

somministrazione a tempo determinato, finalizzato a un inserimento a lungo termine presso l’azienda

cliente.

Il corso si svolgerà a Gazzada Schianno (VA)

Per informazioni: Filiale Openjobmetis di Varese

Qui il link per le candidature