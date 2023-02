Ustionava la figlia con il deodorante, sospesa la potestà genitoriale alla mamma di Gallarate

Il Tribunale per i minori di Milano ha deciso di sospendere la potestà genitoriale di entrambi i genitori della piccola di 17 mesi ustionata con lo spray deodorante per mesi dalla madre. La donna, una gallaratese di 27 anni, è in carcere dal 6 febbraio e il giudice ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dal legale Vincenzo Sparaco. Al momento la bambina, che è stata dimessa dall’ospedale dove era rimasta ricoverata, è stata affidata da una comunità per minori.

Secondo il Tribunale, dunque, neanche il padre sarebbe in grado di tutelarla in quanto le ustioni venivano provocate da almeno un anno e lui, come il resto della famiglia, non si sarebbe reso conto di cosa stesse accadendo.

La vicenda era stata ricostruita dalla Squadra Mobile di Milano che, dopo una segnalazione da parte dei medici dell’ospedale di Milano che aveva in cura la piccola, in breve tempo era riuscita a risalire ai comportamenti pericolosi della donna. Mamma e figlia, infatti, da mesi passavano da un ospedale all’altro (prima ancora erano stati ricoverati a Varese e a Pavia) a causa di queste ustioni che non trovavano una spiegazione da parte dei medici fino a quando i sospetti hanno iniziato a concentrarsi sull’unica persona che le stava sempre accanto e cioè la mamma.

Quando, durante l’interrogatorio, è stata messa davanti alle sue responsabilità la donna avrebbe detto di non aver pensato di essere la causa del malessere della figlia. A conferma della sua incapacità di comprendere la portata dei suoi gesti.