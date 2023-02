Ustionava la pelle della figlia di sedici mesi col deodorante, madre del Varesotto arrestata

Avrebbe spruzzato, per mesi, deodorante da distanza ravvicinata sulla pelle della figlia di soli 16 mesi causandole ustioni e costringendola a vagare di ospedale in ospedale alla ricerca di una cura. Per questo motivo una donna di 29 anni, residente nel Varesotto, è stata arrestata dalla Squadra Mobile su ordine del Gip del Tribunale di Milano, Patrizia Nobile.

Il fatto è accaduto in un ospedale della Città Metropolitana dove la piccola e la mamma erano ricoverate da qualche tempo proprio per via di queste ustioni le cui cause erano sconosciute ai medici che l’hanno visitata. I dubbi dei sanitari, però, li hanno spinti ad informare gli organi inquirenti perchè c’era il fondato sospetto che quelle ferite potessero essere state inferte proprio dalla madre, essendo l’unica persona con cui la piccola stava tutto il giorno.

Da una rapida indagine, coordinata dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Pasquale Addesso, eseguita anche con l’ausilio di telecamere nascoste, è emerso che la donna spruzzava a più riprese lo spray sulla pelle delicatissima della figlia, causando le ferite. Ora la madre dovrà spiegare nell’interrogatorio di garanzia il perchè delle sue azioni. Non si esclude che la stessa possa essere affetta da stati depressivi emersi dopo il parto.