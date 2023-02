Usura, fenomeno nascosto ma presente: se ne parla con Libera e le Acli a Gallarate

Giovedì 2 febbraio, ore 21:00, c/o sala Rimoldi delle ACLI di Gallarate in via Agnelli n.33

In preparazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie organizzata da Libera, che quest’anno si terrà il 21 marzo a Milano, Libera Varese in collaborazione con le ACLI provinciali di Varese e la zona ACLI di Gallarate organizzano per questa sera un incontro sul tema dell’usura.

Usura, fenomeno nascosto ma presente: circuito di strozzinaggio, solitudini, ritorsioni, minacce.

Relatori:

Avvocato Giacomo Di Modica / Libera – Operatore di Linea Libera, servizio di ascolto e sostegno a vittime di usura ed estorsione.

Luciano Gualzetti / Direttore di Caritas Ambrosiana, promotore del progetto di ricerca dell’Università Cattolica sul tema dell’usura.

A conclusione della serata verrà presentato anche il libro di Sergio Barletta “Diavoli blues” con la partecipazione dell’autore.