Uyba e Thy Istanbul si sfidano a Busto: l’incasso per le popolazioni terremotate

Sarà una serata speciale quella di oggi – mercoledì 15 febbraio – in cui la pallavolo sarà anche capace di unire le persone. La E-work Busto Arsizio dopo la vittoria per 3-0 contro Vallefoglia, è pronta per un evento ancora più particolare: il recupero del ritorno dei play-off di CEV Cup contro il THY Istanbul. L’evento sarà arbitro dal tedesco Daniel Apanowicz e dallo svizzero Philippe Enkerli, e prenderà il via alle 19.

A causa dello stop alle manifestazioni sportive in Turchia, l’incontro si giocherà ancora una volta in Italia (come all’andata quando vinse la squadra ospite di coach Abbondanza 0-3), ma questa volta l’incasso verrà devoluto in beneficenza a sostegno della popolazione turca colpita dal terremoto. L’ingresso è stato fissato a 10 euro con posto unico, con l’obiettivo di creare un evento che vada oltre la semplice partita di pallavolo e che possa contribuire ad una causa importante.

Il rispetto per il lutto nazionale turco sarà mantenuto anche con un’altra modalità: su richiesta del THY non saranno utilizzati tamburi, trombe e altri strumenti rumorosi: il tifo quindi sarà il più possibile “silenzioso”. Un grande gesto di rispetto, che dimostra come lo sport possa essere anche un veicolo di rispetto reciproco tra culture diverse.

Le Farfalle di Marco Musso però si sono preparate all’incontro con grande determinazione, consapevoli dell’importanza dell’evento e dell’obiettivo in palio. Per poter passare il turno serve una vera impresa, ovvero conquistare una vittoria per 3-0 o 3-1 e quindi ottenere il successo nel Golden Set finale. Qualsiasi altri risultato (vittoria THY o 3-2 Uyba) nell’arco dei set “regolari” garantirebbero la promozione al team di Abbondanza.

Le parole di Carli Lloyd, racchiudono la fiducia e la determinazione che animano la squadra di Busto Arsizio: «Sono assolutamente convinta che la UYBA possa fare l’impresa. Nella partita di andata non eravamo noi stesse: se affronteremo quella di ritorno come abbiamo fatto contro Novara e Vallefoglia, potremo farcela. Sarà difficilissimo, perché il THY è una squadra forte, ma sono molto fiduciosa».