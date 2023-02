Va a fuoco una casa disabitata ad Azzio, Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro

Grosso incendio nella serata di venerdì 1o febbraio in località “Ogliat” ad Azzio al confine con il comune di Brenta.

Le fiamme si sono sviluppate in una casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il Comune di Brenta ha inviato anche la Protezione civile per evitare che l’incendio potesse interessare il vicino bosco e per aiutare nelle operazioni.

A quanto risulta la casa è disabitata e probabilmente abusiva.