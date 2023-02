Il valore della battaglia di Tito Olivato per la Cascina dei Poveri: “Ora è davvero un luogo del cuore di Busto Arsizio”

Il professor Tito Olivato si è speso per sette mesi con l’obiettivo di raccogliere più voti possibile a favore della Cascina dei Poveri, inserita nella lista dei Luoghi del Cuore del Fai, ma oggi non è felice tanto per il risultato numerico raggiunto, che è di tutto rispetto, ma per essere partito da solo ed essere arrivato ad oggi con un gruppo di persone che si è unito alla causa: «La soddisfazione c’è perchè siamo arrivati primi in provincia, davanti ad un sito come Santa Caterina del Sasso che non è proprio una roba da nulla. La cosa che mi ha stupito positivamente è l’abbraccio di tante generazioni diverse attorno alla cascina».

Grazie alla spinta del comitato Pro Cascina dei Poveri, infatti, l’antico casolare quattrocentesco è arrivato 39esimo su 37 mila con oltre 7400 voti: «Il mio bilancio è estremamente positivo per il lavoro corale. Sono partito da solo e alla fine eravamo una specie di plotone che recuperava voti dappertutto». Tutto questo senza social e senza whatsapp ma parlando fisicamente con tutte le persone che ha incontrato.

Quello che ancora di più lo inorgoglisce è l’aver «agganciato l’amministrazione fino a farle fare dei lavori importanti di bonifica che andranno avanti. Abbiamo creato qualcosa che è partito dal basso e che ha smosso anche chi governa la città». Comunità è la parola chiave di questa iniziativa che ha prodotto anche un libro, presentato in queste settimane da Olivato insieme all’architetto Alfredo Castiglioni, una serie di visite di scolaresche e alcuni eventi che si sono svolti nel periodo natalizio all’interno dell’adiacente chiesetta di San Bernardino da Siena.

«Ci tengo a ringraziare anche Varesenews e gli altri media locali per l’appoggio che ci è stato dato, soprattutto quando sono partito da solo ad agosto dell’anno scorso» – ci ha tenuto ad aggiungere Olivato che non ha intenzione di fermarsi.

I prossimi eventi sono la presentazione del libro in biblioteca a Busto Arsizio, il prossimo 22 febbraio alle 18,

l’appuntamento del 3 marzo con la presentazione al liceo Candiani e quella del 15 marzo all’Ite Tosi. Domani mattina, sabato, anche il Tg Regionale della Rai si occuperà della Cascina dei poveri con una troupe che verrà a Beata Giuliana per raccontare questo luogo che ha appassionato davvero tutti.