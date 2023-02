A Varano Borghi, tra arte e musica, la presentazione del nuovo libro di Luca Guenna

L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio alle 21 alla Biblioteca comunale. Alla presentazione tanti artisti che animeranno la serata

Appuntamento tra letteratura, arte e musica a Varano Borghi, dove venerdì 10 febbraio Luca Guenna presenterà il suo libro di racconti “Tra musica e letteratura”.

L’appuntamento è per le ore 21 alla Biblioteca comunale, in via Vittorio Veneto 7. Con l’autore ci saranno il musicista Alessandro Gusmini e la scrittrice Nicoletta Magnani con letture e la presentazione di sculture lignee dell’autore.

Partecipano inoltre Valentina Grasso con il commento delle varie espressioni artistiche e Patrizia Frachelle sui temi di Giovanni Pascoli che hanno appassionato e ispirato Luca Guenna.

Ingresso libero e rinfresco finale.

Qui la locandina della serata