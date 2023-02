Varese alla Bit, Vitiello: “Uno stand costruito coinvolgendo tutti gli attori del territorio”

Una forte attenzione alla promozione turistica: all’edizione 2023 della BIT-Borsa Internazionale del Turismo (Milano, padiglioni AllianzMico, 12-14 febbraio), Varese sarà presente grazie a Camera di Commercio, valorizzando l’offerta e le attrattive del nostro territorio (foto di Anna Introna).

L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente i dati su arrivi e pernottamenti: «Daremo visibilità ai prodotti di un settore che sta recuperando velocemente i numeri positivi che ne hanno caratterizzato la crescita fino al 2019: i dati recenti segnalano una buona ripresa degli arrivi e dei pernottamenti. Con particolare riferimento alla zona dei laghi, non meno significativo è stato il riscontro, anche nelle ultime estati, dell’attività promozionale svolta per valorizzare il turismo di prossimità. Il tutto usufruendo, grazie all’impegno e alle competenze messe in campo dagli operatori, di strutture e servizi sempre più adeguati rispetto alle esigenze del turismo moderno» – spiega il presidente dell’ente camerale, Mauro Vitiello.

Il nuovo presidente aggiunge: «Abbiamo voluto costruire lo stand varesino in Bit coinvolgendo enti e istituzioni del territorio, lavorando in una logica di stretta sinergia. Ringrazio fin d’ora chi ha accolto il nostro invito, tra cui i Comuni di Luino e Laveno Mombello e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla oltre agli operatori del settore con le loro specifiche offerte».

In particolare, all’interno dello stand di Camera di Commercio verranno presentati quei prodotti turistici che – partendo dal brand di promozione Varese #DoYouLake? – sono stati avviati sulla scia delle nuove modalità di quel turismo esperienziale che si sta affermando a livello internazionale. È il caso dell’iniziativa #varesedoyoubike che vede l’ente camerale, nell’ambito del suo progetto Varese Sport Commission, operare in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria per costruire al meglio un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione territoriale. «Al pubblico e ai buyer presenti alla Bit – sottolinea Vitiello – presenteremo gli itinerari delineati all’interno di questa iniziativa».

Non mancherà, poi, il materiale illustrativo della palestra di roccia del Campo dei Fiori che, nata negli anni ’50 su input della sezione varesina del CAI-Club Alpino Italiano, è stata recentemente rinnovata ed è di nuovo a disposizione degli appassionati, dai più esperti ai neofiti. Un assaggio dell’arrampicata alpina a pochi minuti dalla città: un vantaggio di non poco conto in termini di promozione turistico-sportiva.

Tra i protagonisti dello stand allestito all’interno della più importante rassegna del settore, anche i Varese Tourist Angels, studenti coinvolti in un progetto integrato scuola/lavoro che – promosso Camera di Commercio con Ufficio Scolastico Territoriale e Regione Lombardia – offre loro l’opportunità di mettersi in gioco. Affiancati da guide professionali, gli studenti proporranno alcuni dei risultati della loro esperienza a supporto del sistema turistico provinciale: in particolare, gli itinerari che sono stati da loro elaborati, corredandoli con video, podcast e file gpx da scaricare e seguire direttamente sul navigatore.

«Una presenza significativa – sono sempre parole del presidente Vitiello –, frutto di un impegno che ha arricchito la loro esperienza scolastica con un’attività di conoscenza e promozione territoriale svolta utilizzando alcuni tra gli strumenti di comunicazione innovativi che la tecnologia ci mette a disposizione. Gli itinerari che i Varese Tourist Angels hanno elaborato sono fin d’ora disponibili sul portale varesedoyoulake.it».

L’offerta varesina alla BIT 2023 sarà presente anche attraverso gli operatori del Lago Maggiore Bike Experience e del consorzio turistico “Varese Convention and Visitors Bureau”, impegnati a valorizzare il nostro territorio con un’attività di promo-commercializzazione. Lo spazio Varese alla Bit 2023 è al Padiglione 3, Stand B15.