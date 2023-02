Da Varese arriva “L’isola dei giocattoli difettosi” il nuovo singolo di Biava

Nel panorama musicale varesino arriva , “L’isola dei giocattoli difettosi”, il nuovo singolo di Biava.

La canzone, scritta, arrangiata e prodotta da Biava – con l’aiuto di Daniele Conte per il testo, Harley (Stefano Galli) per mix e master e di Mr Bruxx (Marco Taurisano), che ne ha supervisionato la produzione – racconta la storia di una ragazza alla ricerca del suo posto nel mondo. Un luogo fisico, ma soprattutto mentale, che riesce a trovare solo dopo infiniti tentativi.

Sonorità Pop Punk e richiami all’indie italiano, questo è “L’isola dei giocattoli difettosi”: «Primavera del 2021. Un periodo difficile per la nostra generazione, chiusa in casa a litigare coi suoi problemi e le sue ansie – ha raccontato Biava – In quel periodo ho rivisto “Noi siamo infinito” e mi sono sentito come uno dei protagonisti, Charlie: fuori luogo, inadeguato, difettoso. E così, anche la protagonista de “L’isola dei giocattoli difettosi” nasce in mezzo a quelle sensazioni. Ovunque si sente fuori posto, e per questo si chiude in casa. Ma il senso di colpa per la solitudine lascia presto spazio a mille storie “difettose” come la sua».