Il Varese Basketball lancia il memorial Bruno Arena

Varese Basketball lancia il primo torneo di basket in memoria di Bruno Arena, il comico varesino scomparso lo scorso anno lasciando un grande vuoto a Varese. L’idea nasce proprio dalla passione per il basket di Arena e così la raccontano gli organizzatori.

«L’idea di creare il Memorial Bruno Arena, organizzato da Varese Basketball, nasce dalla volontà di coinvolgere più squadre a livello nazionale, regionale e provinciale, classe 2013, per poter competere tra di loro sposando in toto il progetto di un minibasket sano, dove il bambino è il totale protagonista, vivendo un’esperienza di vita e divertimento che potrà custodire per il resto della vita. La sana competizione e il divertimento sono due principi fondamentali nello sport. Lo erano per Bruno, grande appassionato di basket, a cui abbiamo deciso di intitolare il torneo

24 squadre. 3 giorni di torneo no stop nelle strutture storiche del basket varesino: Pala Sport Lino Oldrini e PalaCampus. Siamo pronti per accogliervi Non vediamo l’ora di cominciare».

Ci saranno presto nuovi dettagli.

Bruno Arena e il basket

Per anni, però, Arena fu conosciuto in ambito locale per essere un apprezzato allenatore di basket femminile. A metà degli anni Ottanta, quando era alla guida della Carnini Gavirate, guidò la squadra sino a una inattesa e clamorosa finale scudetto giovanile nel campionato cadette. E collezionò anche qualche panchina in Serie A a Busto Arsizio, nella squadra in cui militava la star americana Teresa Weatherspoon. Ma l’amore per i canestri trovò sfogo anche nel meraviglioso 1999, “l’anno della Stella” della Pallacanestro Varese.

In quella stagione memorabile, Bruno e Max “agitarono” in alcune occasioni il parterre del palazzetto facendo il tifo a modo loro, con cartelli improbabili (“Galanda cala la mutanda”, “Mrsic è il nome o il codice fiscale?”) e integrandosi perfettamente nella leggerezza e nello spettacolo che offrivano in campo i Roosters di Recalcati.