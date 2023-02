Varese e Gallarate insieme nella giornata che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo

L’associazione nazionale Venezia-Giulia Dalmazia, la Prefettura e la Provincia di Varese, con i Comuni di Varese Gallarate, hanno organizzato una serie di iniziative in occasione della Giorno del ricordo che si svolgeranno da venerdì 10 fino a mercoledì 15 febbraio.

Si inizia venerdì 10 febbraio a Gallarate dove alle 11,30 nell’area davanti al Cimitero monumentale l’Amministrazione comunale intitolerà un giardino ai Martiri delle foibe.

Sabato 11 febbraio alle 9,45 a Varese nell’aula magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi 2, si terrà un convegno sul tema “Comunicare il ricordo”, organizzato dall’associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia. In programma diversi interventi, proiezioni e un momento musicale con il Coro delle Mani bianche dell’Istituto comprensivo Don Rimoldi di Varese.

Sempre sabato 11 febbraio alle 17 nella Biblioteca del Ma.Ga. di Gallarate un incontro sul tema “Testimoni di un esodo”, a cura dell’hub Istituti culturali del Comune di Gallarate. Verrà presentato il libro di Donatella Salambat e Alberto Comuzzi, edito da Mimep Docete. Seguirà la testimonianza di Pier-Maria Morresi, presidente del Comitato provinciale di Varese dell’associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia.

Mercoledì 15 febbraio l’incontro “Comunicare il ricordo” verrà riproposto alle 11 al Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati di Varese con la partecipazione degli alunni dell’Istituto comprensivo Vidoletti ad indirizzo musicale. Interverranno Pier-Maria Morresi e l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia.

Qui la locandina con il programma dettagliato