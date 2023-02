A Varese la nuova associazione “Santambrogini APS” si presenta al circolo di Sant’Ambrogio

In occasione dell’ultima festa “Sant’Ambrogio in Strada” il gruppo ha deciso di costituirsi legalmente in una APS (Associazione di Promozione Sociale) e dalle 18 daranno vita ad un evento in cui presenteranno le proprie attività

I Santambrogini APS, nuova associazione che eredita il nome e le attività dello storico gruppo nato a Sant’Ambrogio Olona che per decenni ha animato il rione con diverse iniziative ricreative e benefiche, si presenteranno ufficialmente domani sera, sabato 4 febbraio, al Circolo di Sant’Ambrogio.

In occasione dell’ultima festa “Sant’Ambrogio in Strada” il gruppo ha deciso di costituirsi legalmente in una APS (Associazione di Promozione Sociale): alle ore 18 i Santambrogini daranno vita ad un nuovo evento in cui presenteranno le proprie attività e apriranno la campagna tesseramento (facoltativa) per tutti coloro che saranno interessati a partecipare alla vita dell’associazione. Ad accompagnare questo evento ci sarà un piccolo stand gastronomico, all’interno del cortile del Circolo, con panini alla salamella, patatine e vin brulé.

La serata proseguirà dalle 21:30 in poi con la Boomer Night, nuovo format di “musica da boomer ma che piace anche ai millenials e alla generazione z”. Protagonisti della serata, Aki e Ale, duo che passa dalle serate in Costa Smeralda, agli hotel di Cortina, fino ad arrivare a Sharm el-Sheikh con un repertorio a 360°, dagli anni sessanta fino ai giorni nostri, tra piano bar, dj-set, incursioni karaokistike e juke-box dal vivo.