È di Varese il piccolo tifoso Juventino che ha fatto emozionare Del Piero

È di Varese il piccolo tifoso della Juventus che sta facendo il giro del web e che è addirittura riuscito a commuovere l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero.

Il video, postato sui social dal papà del piccolo Lodovico, 8 anni e mezzo, sta davvero spopolando. Nelle immagini si vede il bimbo che in auto arriva nei pressi dello stadio della Juventus a Torino, completamente ignaro della sorpresa preparata per lui dai suoi genitori. Emozionatissimo, si lancia in un abbraccio appassionato sul sedile davanti per ringraziare della sorpresa: è stata la prima volta allo stadio a vedere la sua squadra del cuore.

L’ex capitano juventino, ospite degli studi di Sky Sport nel pre partita di Juve-Nantes di Champions League, si è emozionato guardando il video.

GUARDA IL VIDEO QUI