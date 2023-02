Varese riletta da quattro artisti: la nuova mostra alla Galleria Punto sull’Arte

Avete mai pensato come Varese possa essere vista da un artista straniero? La nuova mostra di PUNTO SULL’ARTE è un omaggio a Varese e va proprio in questa direzione.

All’inaugurazione di sabato 11 febbraio ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti insieme alla curatrice della mostra Alessandra Redaelli, alla proprietaria della Galleria Sofia Macchi e agli artisti che espongono.

Quattro Artisti con linguaggi diversissimi tra loro sono stati chiamati a raccontare la nostra città: il francese JEAN-MARC AMIGUES, l’artista ferrarese DANIELE CESTARI, la pittrice di origini polacche MARTA MEZYNSKA e lo spagnolo TOMÀS SUNYOL.

Il progetto della mostra nasce dall’idea di PUNTO SULL’ARTE di vedere la città attraverso gli sguardi di quattro dei suoi Artisti, scelti appositamente diversissimi nei linguaggi e dei quali, non a caso, solo uno è italiano e comunque non di Varese. Ne è uscito un canto corale, dove la nostra città ha assunto nuovi colori e nuove voci; a tratti irriconoscibile, a tratti ammiccante, seduttiva più che mai.

Le vie del centro storico cittadino – Corso Matteotti, Piazza Monte Grappa, Vicolo Canonichetta, solo per citarne alcuni – insieme ai paesaggi naturali che circondano Varese e il suo lago, sono solo alcuni dei soggetti affrontati.

Il francese JEAN-MARC AMIGUES investe la città della sua pennellata vibrante, pulviscolare, in perfetto equilibrio tra la resa del dettaglio infinitesimale e un fuori fuoco suggestivo, capace di sottrarre il soggetto alla contingenza del tempo. Il ferrarese DANIELE CESTARI, invece, travolge lo spazio con una pennellata rapida, gestuale, restituendoci le vie della città in prospettive infinite che sembrano precipitare verso lo spettatore. Un ritorno all’ordine lo imprime MARTA MEZYNSKA, polacca trapiantata a Milano che sulle sue tele ci racconta la città solo ed esclusivamente attraverso le facciate, in primi piani ravvicinati che escludono il cielo e lo spazio circostante. Infine, il catalano TOMÀS SUNYOL trasforma le vie e le piazze di Varese in intarsi geometrici ipnotici declinati nelle tinte mediterranee dei blu, dei gialli vivi, dei rossi e degli aranci.

In mostra saranno esposte un totale di 25 opere: dipinti realizzati ad olio, acrilico e tecniche miste su supporti quali tele, tavole e pannelli di dibond. Quattro opere in particolare – realizzate da ciascuno dei quattro protagonisti – raffigurano lo stesso scorcio di Corso Matteotti. Quattro linguaggi per certi versi antitetici, alla scoperta della stessa realtà affascinante e multiforme.

La mostra resterà aperta fino a Sabato 11 Marzo 2023.

SCOPRI LA MOSTRA

VA: 4 sguardi sulla città

Jean-Marc Amigues, Daniele Cestari, Marta Mezynska e Tomàs Sunyol interpretano Varese

A cura di Alessandra Redaelli

11 Febbraio – 11 Marzo 2023

Vernissage: SABATO 11 FEBBRAIO, dalle 17 alle 20

Tel. 0332 1690569

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30